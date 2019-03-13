上班族注意了！一天喝「8杯水」剛剛好　茶、咖啡無法取代

從小到大，我們都被教育著「沒事多喝水」的觀念，口渴喝水、便祕喝水、吃太鹹喝水、減肥也要喝水…宛如許多身體上的不適，只要靠水分的補充，就能得到緩解。

對於每天坐在辦公室 8 個小時的我們，到底要喝多少水才對？假設喝了茶或咖啡等其他飲品，還得再喝跟平常量一樣多的水嗎？這些問題，就讓林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海，來為大家一一解答吧！

不同性別、年齡層的每日喝水量

根據歐洲食品安全局的建議，一般14 歲以上男性一天喝水量約 2500 毫升、14 歲以上女性 2000 毫升，而孕婦每天需要額外喝 300 毫升的水、哺乳婦女則每日多攝取 700 毫升。

顏宗海醫師說明，以每天都待在辦公室的女性來說，大概就是喝 8 杯馬克杯的量。一般馬克杯約 250 毫升，8 杯剛好達到標準質 2000 毫升；男性的部分則大概要喝到 10 杯，補充到每日所需 2500 毫升的飲水量。當然，若長時間在炎熱的環境下活動，體液流失較多，建議視情況補充較多的水分。

喝太多太少都不行

那麼，水真的喝越多越健康嗎？

當喝水量不足時，任何人都有可能出現脫水的症狀，特別以嬰幼兒、年長者、運動員等，更容易因為大量水分的流失又無法立即補充水分而導致高血鈉症，臨床上會有口乾舌燥、小便量減少、尿液變深、頭暈、煩躁不安等症狀，嚴重的話則會產生大腦神經毒性，造成意識不清、昏迷、抽蓄、休克的危害生命等後遺症，千萬不可輕忽。

然而，水喝太多也不是件正確的事！顏宗海醫師表示，短時間內攝取過多的水分，則有可能造成水中毒，尤其是剛運動完一下子喝太大量的水、嬰幼兒被過量餵水、或是蓄意大量喝水，造成低血鈉合併症。

低血鈉症一開始的症狀並不明顯，可能有輕微的頭痛、注意力不集中、四肢無力等表現，明顯一點則會有嘔吐、煩躁不安、嗜睡等神經症狀，嚴重時同樣有抽蓄、休克死亡的風險。

顏宗海醫師提醒，大家可參考歐洲食品安全局的建議來攝取每天所需的水分，喝太多或太少都會影響身體的健康，適量喝才能喝得安心。

不可用其他流質飲品替代

市面上的飲品琳瑯滿目，同樣屬於「液體類」，如果不喜歡喝水用它們來代替總可以了吧？對此，顏宗海醫師特別針對大家常喝的飲品，做出以下的判定：

1. 咖啡：每天來一杯咖啡，可說是許多上班族的必做之事，但咖啡中含有咖啡因，咖啡因是中樞神經興奮劑，有些人喝咖啡後，會出現心悸及血壓上升等症狀；一天兩杯是沒問題的，不過若要完全以咖啡來取代替一整天的喝水量，咖啡因的攝取就會過高，並不適當。

2. 茶類飲料：雖然茶類含有兒茶素，具有抗氧化預防慢性病的功效，但茶中也含有咖啡因，有心血管疾病者也不可大量攝取，因此若要完全以茶類飲料來取代一整天的喝水量，咖啡因的攝取就會過高，也不恰當。

3. 酒精飲料：喝過量的酒類，會提高心血管疾病、肝臟疾病及其他慢性疾病發生的風險，更是不可以以酒當水喝。

4. 牛奶：牛奶有豐富的鈣質，但若要完全以牛奶來取代替一整天的喝水量，也會有發胖及腸胃不適的症狀。

5. 碳酸飲料：多含高糖分和人工添加物，攝取過量會有變胖、蛀牙等疑慮。

6. 果汁飲料：果汁中含有豐盛維他命 C，但含糖量也高，攝取過量會有變胖、蛀牙等疑慮。

7. 鹼性水：有些人會選擇市售的鹼性水，號稱能夠改善酸性體質，不過這樣的說法並不正確；因為人體可經由 3 種機轉來幫助調節身體的酸鹼值，分別是肺臟、腎臟和血液循環系統，因此健康人並不需要額外攝取鹼性水。

其實，在家中燒開水還是最安全的，若是擔心經由氯消毒所產生的三鹵甲烷，可在煮水時打開抽油煙機，並於水煮沸後打開蓋子，再用小火繼續煮 3 分鐘，就可讓三鹵甲烷揮發掉，減少殘留。

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