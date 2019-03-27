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9個「桃園」隱藏版景點＋美食　去過才知道這裡真的不無聊

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曾上榜台灣最無聊城市的桃園，今天要來為他平反一下～位在桃園正中心的中壢其實有著很多好玩的景點跟好吃的美食，本篇特蒐文青最愛的三個景點＋五個美食還有一個市集，廢話不多說，大家趕快看下去吧！

▲桃園美食。（圖／美人圈）

＃馬祖新村眷村文創園區

桃園是全台保存眷村文化運動中相當重要的地區，其中位於中壢的「馬祖新村」在去年整修完成後重新開放民眾免費參觀，這裡除了有「桃園光影電影館」播映著經典國片，也會常常推出常設展，不定期還會有文創市集，充滿著濃濃復古感！

▲桃園美食。（圖／美人圈）

▲桃園美食。（圖／美人圈）

▲文青必訪。（圖／翻攝自IG@chloe02.13ig、@awumamatung、@aki_miranda）

＃中平路故事館

中壢除了馬祖新村，中平路故事館也是一個充滿歷史味道的景點，隱身於車水馬龍的中平商圈內，這裡以前曾是公務員的日式宿舍，現在時不時會舉辦各種藝文展覽或講堂、體驗等，讓遊客深入故事館的每處角落，傾聽老屋的記憶。

▲桃園美食。（圖／美人圈）

▲喜歡老屋一定要來看看～（圖／翻攝自IG@do_yo_o_bi）

＃襲園美術館

這是一個清水模建築的私人美術館，館內結合了大自然與藝術，世外桃源般的氛圍讓你盡情地放鬆，這裡不定期舉辦不同的展覽與手作課程，想要參觀的朋友要記得提早兩天預約喔～不過襲園美術館就離中壢市區稍微遠一點了，但離桃園高鐵站不遠，可以搭機捷前往，還可以順便逛華泰名品城。

▲桃園美食。（圖／美人圈）

▲美術館是陶冶性情的好去處。（圖／翻攝自IG@a._heritage）

＃大觀園古著古物市集

在熱鬧的中原大學附近有個很多人都不知道的老眷村遺址，這裡連 google map都會帶錯路，可見他有多隱密，而這個看似彎曲巷弄內的廢墟「大觀園」卻有著有趣的事物，每月第二或三的週六，由 VOICE 深夜唱片行固定與喜歡古物的人在這舉辦市集，如果你也是喜歡古物的朋友，快來一起共襄盛舉吧！

▲桃園美食。（圖／美人圈）

▲桃園美食。（圖／美人圈）

▲在這邊絕對能挖到寶！（圖／翻攝自IG@daguanyuan_fleamarket、@evelyn111123、@medicinefinger）

＃大觀 X 小弄

大觀 X 小弄是大觀園裡的一家手作甜點店，坐在廢墟中吃蛋糕就好像遠離了塵囂，不但價格公道又好吃，每天的甜點都不一樣，每次吃都有不同的驚喜感，不過他們每天出爐的蛋糕沒有很多，大家可要搶在他們每天11點FB po文後私訊預留喜歡的款式～

▲桃園美食。（圖／美人圈）

▲桃園美食。（圖／美人圈）

▲想吃的手腳還要快。（圖／翻攝自IG@jan_0721、@wu_katy、@daguanalley）

＃破舍 Për Se &

破舍是一家位在元智大學附近的咖啡店，走著白白淨淨的文青風，而這裡的甜點不但能滿足你的視覺，口味也是非常清爽，吃起來相對沒負擔，店內每個角落都超好拍照， 想跟好閨蜜悠閒享受下午茶拍美照，來這就對了～

▲桃園美食。（圖／美人圈）

▲最適合拍照的絕美甜點店。（圖／IG@jushenshen、@miasl07）

＃小舊閣樓Glow

小舊閣樓是中壢老街溪旁，斑駁老宅改建的一處空間，提供著咖啡甜點等餐點，每天晚上六點後來到三樓彷彿就像進入另一個空間，相較一樓輕鬆優雅的咖啡廳，三樓則是讓人微醺的酒吧～在這裡坐著享用餐點，聽著窗外潺潺的流水聲，真的超放鬆，而配合酒吧的關係，這裡的甜點也會供應到凌晨一點，是半夜吃甜點的好去處～

▲桃園美食。（圖／美人圈）

▲適合晚上習慣小酌一杯的人來訪。（圖／翻攝自IG@glow_cafebar、@s_s_eat_fat_fat）

＃M PAIN Boulangerie & Pâtisserie

這是一間南法鄉村感的麵包店，雖然位於中壢，但比較靠近平鎮，也是由老宅改建，許多吃過的網友都表示，他們家的麵包非常有國外的水準，而且這裡不只能買麵包外帶，還有一些甜點、飲品能在店裡的院子或二樓的內用區享用！

▲桃園美食。（圖／美人圈）

▲桃園美食。（圖／美人圈）

▲非常有異國風情～（圖／翻攝自IG@cal_ro、@yuki84520ig、@imdog______、@qqqqi1217）

＃鐵碳魂創意料理工作室

鐵碳魂原先是中壢市區的一家攤車料理，現在他們是家隱身在大同路進入後的巷弄餐廳，是許多在中壢生活過的人必吃的內行美食，店內有著多元的美食，不管是義大利麵、煲飯、壽司、鐵板料理等都超好吃，也提供各式酒類與特調，其中紅牛炙燒握壽司是店內最熱門的餐點，不過想吃的朋友，若沒事先預約，可能會讓你等上一陣子呀～

▲桃園美食。（圖／美人圈）

▲炙燒握壽司必定要嚐嚐看！（圖／翻攝自IG@kauion、@wei223u）

文／美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

桃園, 景點, 美食, 打卡
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