fb ig video ETtoday search mobile

志玲姊姊禮服開衩長腿好美　珍珠耳環藏心機

> >

▲▼林志玲TASAKI 。（圖／IG）

▲林志玲露美腿搶鏡外，選擇TASAKI不對稱耳環也顯露小心機。（圖／翻攝chiling.lin IG）

記者陳雅韻／台北報導

林志玲日前出席汽車品牌活動，懂得抓住眾人目光，她除了穿開衩禮服露美腿吸睛，珠寶搭配也用心，佩戴TASAKI與設計師Thakoon Panichgul合作的最新款kinetic系列，她不當乖乖牌戴同一副耳環，而是在此系列的圓形與長形耳環各取一邊，以不對稱的佩戴法彰顯個性美，顯露她的穿搭心機。

▲▼林志玲TASAKI 。（圖／IG）

▲▼林志玲TASAKI 。（圖／IG）

▲林志玲戴的長形kinetic珍珠黃K金耳環128,000元。（圖／品牌提供，以下同）

TASAKI與Thakoon Panichgul合作已邁入第10年，Thakoon的設計成功將品牌帶往時尚新高度，kinetic系列正是從自他最著名的balance系列演變而來，演繹宇宙恆星運動，運用黃K金勾勒出優美曲線再點綴珍珠，推出圓圈造型耳環與直線形搭弧線的耳環，林志玲兩款都中意，一耳戴一個。

▲▼林志玲TASAKI 。（圖／IG）

▲kinetic 珍珠黃K金耳環73,900元。

Thakoon操刀的春夏新作另有refined rebellion neo系列與cosmic系列，前者以黃K金構出如鉚釘般的尖錐形線條，中央鑲嵌珍珠，營造危險又美麗的風格；cosmic系列則回歸優雅設計，運用環形線條與珍珠層層堆疊交錯，均有多款耳環、戒指與項鍊可供選擇。

▲▼林志玲TASAKI 。（圖／IG）▲▼林志玲TASAKI 。（圖／IG）

▲refined rebellion neo珍珠黃K金戒指（上）97,400元，cosmic珍珠黃K金耳環148,000元。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

林志玲, TASAKI
fashion.net

熱門文章

試・開箱／秦嵐背TORY BURCH藤編小包　裝旅遊好心情

楊謹華根本「保養控」，連吃都有學問！老公讚：不化妝也好美

SIHH 2019／IWC致敬傳奇噴火戰機　展開「世上最長的飛行」

李晶晶教妳墨鏡怎麼挑！粉色鏡片像腮紅、臉型不重要

珠寶買了就要戴！喬治傑生畫出完美蛋形　讓指間、耳際發光

Red Velvet Irene露腿征戰MIU MIU　艾兒芬妮深V到腰仙又辣

隋棠穿110萬元洋裝挺DIOR　 Selina靠網紗帽擺脫陰影

不經意托腮顯露真實性格　看穿對方心思用這招

TIFFANY領先業界公開鑽石產地　證明「清白身家」

LIFE・經典／日建築師藤本壯介的「白樹」　在南法開枝散葉

ET Fashion

推薦閱讀

這動作反而造成環境汙染！寶特瓶的瓶蓋、瓶子要一起丟　才能回收再利用

寬褲BYE！韓妞都在穿「奶奶褲」遮臀線　搭配莫蘭迪色一秒變溫柔系小姊姊

姊妹約起來！研究：4人閨密快樂指數高　一周約2次有助身心健康

隋棠8個人生金句值得女孩筆記　「沒有100分的另一半，只有樂意包容的彼此」 愛吃甜食會老很快！減糖生活從6個習慣開始 朴信惠短髮崩壞？本人親傳美照，原來全因「水腫」惹禍！ 日本推特瘋傳「16色性格測驗」　珊瑚色愛家、黃色看人眼光很準 楊謹華根本「保養控」，連吃都有學問！老公讚：不化妝也好美 愛穿黑衣的女生都有4個迷人特質　心思細膩、不甘於平凡 懂・時尚／adidas與PUMA的創辦人竟是親兄弟！翻臉60年直到……

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面