SupremeＸStone Island春夏系列曝光　橘色背心搭防水外，潮出新高度

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美國街頭霸主Supreme再度與義大利機能品牌Stone Island合作，推出2019春夏聯名服飾，而這次所使用的皆為Stone Island的材質與版型，並且加入Supreme的設計，而Stone Island本身的訂價就不便宜了，加上Supreme的轉售價格，想必這次的聯名，要入手可能要花不少錢哦！

▲Supreme X Stone Island春夏服飾。（圖／翻攝自Supreme官網）

這次2019春夏推出的服飾系列，包括2款外套、機能背心、工作褲、風褲、帽T、短袖與短褲，並有配件類，種類相當的齊全，而外套皆為防水的材質，帽T、短褲與短袖，皆採用舊處理，別有一番風味。

▲具有防風與防水功能的外套與長褲。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲帽子上設計了帽沿與口罩，並具有防水功能，機能性相當不錯。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲機能背心上有許多口袋，顏色上也好搭配，並有防水功能。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲設計仿舊感的帽T，左臂上有Stone Island的標誌臂章。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲兩款長褲皆有推出外套，可搭成套裝。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲漁夫帽有2款顏色，可供挑選。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲另有推出橘色款的後背包。（圖／翻攝自Supreme官網）

上一次Supreme X Stone Island可說是相當的火熱，發售時還有發生打架事件，這一次也不遑多讓，型錄一公佈，就已經有許多人再找代購了，想要的朋友千萬不要錯過了，將於3／14於紐約、布魯克林、洛杉磯、倫敦、巴黎的率先開賣，並於3／16在日本上架。

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