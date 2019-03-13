温貞菱Ｘ詹朴闖入福爾摩斯家　快問快答超沒默契但都愛「柯南」



▲温貞菱、詹朴快問快答默契大考驗。



記者張妤瑄／台北報導

温貞菱今年2月應台灣設計師詹朴之邀，首度出征時裝周看秀，除了進行看秀行程之外，秀後也在詹朴的領路之下，兩人一同造訪福爾摩斯博物館（The Sherlock Holmes Museum）玩耍兼拍照，並接受《ET FASHION》快問快答默契大考驗，不過兩人根本是超沒默契組合，中途温貞菱忍不住笑說：「欸！我們很不合誒。」

▲温貞菱秀後在詹朴的帶領下，兩人一同造訪福爾摩斯博物館。（圖／品牌提供）



幸好後來在偵探角色扳回一城，呼應本季帶點童趣風格的「偵探遊戲」主題，温貞菱和詹朴兩人在《金田一》與《柯南》之間，都有志一同的選擇了《柯南》，是少數能一秒默契答題的問題。

▲詹朴、温貞菱兩人的快問快答大挑戰頗爆笑，一度被温貞菱笑言兩人很不合。（圖／品牌提供）



受邀飛到倫敦時裝周，温貞菱穿裙裝看秀，街拍也選擇露腿造型，但快問快答時，她透露自己在裙裝與褲裝之間，會選擇「褲裝」，平常也比較喜歡穿平底鞋，作風親民。

▲温貞菱著連帽羊毛大衣（NT$30,000）、逐漸淹沒針織緹花圍巾（NT$9,000）、逐漸淹沒針織緹花外套（NT$15,000）。（圖／品牌提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

温貞菱頂著一頭浪漫風格的大捲髮出門，搭配乾燥玫瑰花色系眼影與眼下腮紅，在黑白色系的服裝襯托之下，很有不按牌理出牌的可愛怪女孩風格。熱愛旅行的她，此行也常常背著一台相機出門，以便隨時捕捉倫敦冬天的景致。

▲温貞菱這次飛倫敦時裝周，就連看秀都帶著相機紀錄生活。（圖／品牌提供、翻攝温貞菱粉絲專頁）

