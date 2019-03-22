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觀點／下一間24小時書店在哪？　誠品30歲後持續面臨的掙扎

Elisa

雙魚座，時尚消費記者，不喜胡思亂逛的購物，喜歡對一個人也友善的咖啡店。

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▲誠品,敦南,仁愛圓環。（圖／誠品生活提供）

▲誠品在仁愛圓環的首間門市。（圖／誠品生活提供）

文／Elisa

2019年的3月12日，誠品書店正式滿30歲了，回首這30年，它已經從單一門店，變成台灣最大連鎖書店，並在大陸、香港開了店鋪，即將在今年插旗日本，而位於仁愛圓環旁的首間門店，即使成為精神地標，卻也將面臨租約到期的搬遷，全日營業已成為誠品招牌，在敦南成為歷史後，究竟花落何處？

1995年，誠品經歷第一次租約到期搬遷。原在仁愛圓環上的門店，搬遷到國泰敦南大樓現址，此時誠品出現了第一個經營契機，來自於當時搬家舉辦的「看不見的書店」徵文活動，許多民眾給了誠品一個好主意── 24小時經營，全日不打烊的書香，也成為誠品特色。

首次在深夜走進敦南誠品書店的人，心中一定有些許的驚訝，半夜1點，整間書店卻滿滿是人，來自各路的觀光客、周邊的居民、剛下班的上班族，靜靜地瀏覽著書櫃，他們為了不同原因而來，找一本書、感染平靜氣氛、想閒晃、找觸發、開開眼界，偌大的書店鮮少交談，反而是走在木板上的腳步聲嘎嘎作響。

這是台北夜歸人的集體治療，與誠品強調人文書香息息相關，這中心主旨反映在它們的陳設上，原木的溫暖，統一的燈光，營造使人愉悅的閱讀情境，不是只給愛書人或是購物者，而是讓講求雅痞與時尚的族群，也都能滿意的地方，這樣的概念也啟發「蔦屋書店」代官山分店的風格。

▲位於代官山的蔦屋書店。（圖／翻設自蔦屋書店官網）

▲位於代官山的蔦屋書店。（圖／翻設自蔦屋書店官網）

▲誠品風格啟發代官山蔦屋書店。（圖／翻攝自蔦屋書店官網）

如今，這樣的「心靈治療」將由哪間分店傳承？業界人士指名信義店與南西店是最可能的選項，東區商圈因租金過高逐漸蕭條，信義店擁有台北最大的誠品書店面積，加上商圈正蓬勃發展，夜店、飯店、餐廳林立，但夜晚走過信義區的街頭，主要人潮仍僅聚集在威秀附近，此外信義喜愛夜晚的在地人，並非對閱讀有興趣的主要客群。

而相對的，南京商圈諸多小店家與老店培養出的人文風格，吸引不少與書店主顧客的氣味相投的消費者，且雖然南京店的書店規模不大，但可與原中山地下書街的誠品R79相配合，加上中山線形公園的改造，相對於已經開發並定型的信義區，南京店將可重塑該區域的深夜全新格局。

敦南之於南京，均在黑暗中開出一朵幽香，成為商圈中的亮點，30而立的誠品，是否能再挑戰一次花開呢？

關鍵字：

誠品, 敦南, 30
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