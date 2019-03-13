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駕駛千年鷹號、購買光劍成就達成　迪士尼「星際大戰樂園」今夏開幕

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編輯／Duke

全世界最受歡迎的科幻大片「星際大戰系列」，自1977年上映第一集後，創造無數的經典人物與話題，而「星際大戰」於2012年被華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）收購後，一直傳出迪士尼有意打造全新的「星際大戰」園區，而最近確定了此消息，將設立星際大戰主題樂園「銀河邊緣（Galaxy's Edge）」，並於迪士尼加州樂園、迪士尼佛州樂園相繼開放。

 ▲星際大戰。（圖／翻攝自DisneyLand、Star Wars FB）

▲星際大戰：銀河邊緣中的園區場景。（圖／翻攝自Star Wars FB）

星際大戰的主題樂園「銀河邊緣（Galaxy's Edge）」，主題將設定在名為「Batuu」的星球，而這個星球從來沒有出現在電影中，是一個全新的場景，其中，裡頭的設施有2項遊樂設施、2家紀念品店、3家餐廳、4家商店，全部都是以「星際大戰」的主題製作的。

▲星際大戰。（圖／翻攝自DisneyLand、Star Wars FB）

▲園區內的星際大戰主題酒吧。（圖／翻攝自DisneyLand）

▲星際大戰。（圖／翻攝自DisneyLand、Star Wars FB）

▲主題餐廳，各位可以在此用餐。（圖／翻攝自DisneyLand）

▲星際大戰。（圖／翻攝自DisneyLand、Star Wars FB）

▲主題商店，各位可以享受走在這裡的氣氛。（圖／翻攝自DisneyLand）

遊樂設施的部份，分為「Millennium Falcon: Smugglers Run （千年鷹號）」與「Star wars Rise of the Resistance（星際大戰：反抗軍崛起）」，而「千年鷹號」的設施，將由各位分工合作，駕駛著千年鷹號，並完成各自的任務；「星際大戰：反抗軍崛起」的設施，則是加入反抗軍，挺身而出對抗第一軍團，如果戰勝了，反抗軍將會各位歡呼，不過，星際大戰：反抗軍崛起還沒有開放，但迪士尼表示，會於今年內開幕，請各位耐心等待；而2家紀念品店，則可以購買光劍、R2-D2或是BB-8等機器人，去玩的同時，千萬不要忘記帶把光劍回來，不然一定會後悔哦！

▲星際大戰。（圖／翻攝自DisneyLand、Star Wars FB）

▲千年鷹號遊樂設施。（圖／翻攝自DisneyLand）

▲星際大戰。（圖／翻攝自DisneyLand、Star Wars FB）

▲光劍禮品店。（圖／翻攝自DisneyLand）

▲星際大戰。（圖／翻攝自DisneyLand、Star Wars FB）

▲機器人禮品店。（圖／翻攝自DisneyLand）

迪士尼加州樂園預計於5／31開放入園，迪士尼佛州樂園則為8／29，其中，各位如果要在5／31至6／23之間前往「星際大戰：銀河邊緣」的話，需要先進行預約動作，以免到時後進不去，不過，如果各位的飯店，是預訂迪士尼樂園的度假村，就不需要預約，而預約的詳細情形，需等迪士尼官方日後公佈。

另外，提醒各位「星際大戰：銀河邊緣」將不配合Extra Magic Hour與Magic Morning at Disneyland Park的方案，這兩個方案，皆為提供有於迪士尼樂園住宿的遊客，可以提早一小時入場的服務，其中，Magic Morning at Disneyland Park是必須購買3日券以上並住宿的遊客，方能使用。

 

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關鍵字：

迪士尼, 星際大戰, 樂園, 加州, 千年鷹號, 光劍, 反抗軍
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