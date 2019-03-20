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《她的私生活》超美秘書朴敏英與超帥館長金材昱　這組合不追嗎？

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韓劇《她的私生活》前陣子確定男女主角由最美秘書朴敏英、最帥殺人狂金材昱合體出演後，就讓一票粉絲直呼想馬上追劇。

這不僅是金材昱第一次出演男主角，還是女神朴敏英繼金秘書後的全新作品。除了男女主角外其他主演，也都是實力和顏值兼具的演員。

▲▼光看卡司就想追！韓劇《她的私生活》除了朴敏英、金材昱還有「他們 」（圖／bella儂儂提供）

《她的私生活》是根據網路小說改編。金材昱在劇中飾演美術館館長「羅伊言」；朴敏英飾演隱藏迷妹本性的美術館首席策展人「成德美」。兩大男神與女神的合作讓這齣劇還沒播就話題度超高。

▲▼光看卡司就想追！韓劇《她的私生活》除了朴敏英、金材昱還有「他們 」（圖／bella儂儂提供）

《SKY Castle》飾演金惠娜的金寶拉，在《SKY Castle》大展超強演技，讓全南韓人民都不敢招惹卻又心疼不已。甚至引起「到底是誰殺死了惠娜」的最強話題。這次將在劇中飾演「Cindy」一角，是美術館館長的獨生女，也是愛豆的站姐，與朴敏英之間的偶像爭奪戰很值得期待。

▲▼光看卡司就想追！韓劇《她的私生活》除了朴敏英、金材昱還有「他們 」（圖／bella儂儂提供）

歌手鄭帝元（One）也確定出演，將在劇中飾演偶像團體成員「車詩安」，也就是朴敏英和金寶拉的「歐巴」。他不僅擁有令少女們為之瘋狂的外貌，同時還是有名的藝術收藏家。出身偶像團體的美男歌手鄭帝元，這次可以說是本色出演，一定會能演的很好。

《她的私生活》預計接檔李棟旭和劉寅娜主演的《觸及真心》在4月播出，大家千萬不要錯過～

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路  

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關鍵字：

韓劇, 南韓, 她的私生活, 明星, 朴敏英, Bella, 儂儂
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