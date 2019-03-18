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烤吐司機也要轉型了　側開式設計清潔更容易

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▲Slider Toaster。（圖／翻攝flying v）

▲Slider Toaster的側開式設計，開創新的家電應用。（圖／翻攝flying v，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

家具求新求變一直很令人興奮，由台灣綻放創新有限公司開發的一款「Slider Toaster側開吐司機」，讓更多吐司機應用變成可能，而最大的改變元素便是「側開式」的設計，不但更容易放入具有厚度的食物，且在清潔上似乎更加容易。

Slider Toaster側開吐司機主體採用類似隧道加熱的方式，將石英加熱管分置於兩側，環型設計的空間號稱可製造熱對流減少熱源流失，雖然機身兩側沒有包覆，仍可達到加熱效果，使用抽取式烤盤來放置麵包，更能將食品厚度拉到最寬4公分。

▲Slider Toaster。（圖／翻攝flying v）

▲機身採用隧道加熱式設計，弧形線條表示能強化熱對流。

所以使用者能在吐司內「加料」直接烘烤，只要厚度在4公分以內都能適用，同理也能放置牛肉餡餅、燒餅或其他中式的烤餅點心，當然其他西式的餐點如三明治、比薩、帕尼尼也能容納進去，創造更多元的加熱應用。

▲Slider Toaster。（圖／翻攝flying v）

▲加熱食品更多元。

而抽取式烤盤可直接沖水清潔外，其「隧道式」的設計，也方便使用者直接擦拭機身底部，此外機身前蓋其實是一個磁吸式的麵包裝盛盤，避免使用者在用手拿起麵包時，會有燙手的尷尬，目前該產品已成功達到募資門檻準備量產，上市定價暫定為2,280元。

▲Slider Toaster。（圖／翻攝flying v）

▲Slider Toaster。（圖／翻攝flying v）

▲抽出式烤盤與磁吸式盤。

這款產品或許是一個不錯的嘗試，然而除了側邊需要空間拉出吐司之外，與市售一般烤吐司機產品相比，尺寸跟平均價格都略高，但若可換來易清潔與多應用的好處，價格似乎也就不這麼重要了，畢竟數千元的BALMUDA也有一群支持者對吧，針對於空間與價格有限，卻期望烤吐司機能加熱更多商品的消費者，或許是一個好選擇。

關鍵字：

烤吐司, 吐司機, Slider Toaster, Toaster
fashion.net

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