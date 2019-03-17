廁所小到牙膏沒地方擺　這款收納神器或許能幫你解決問題

▲Hammacher Schlemmer浴室收納架，針對小空間解決置物問題。（圖／翻攝品牌官網，以下同）

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城市居住大不易，最多的居住難題還是空間問題，有些公寓設計往往先犧牲廁所空間，加上基本的配置，讓許多人困擾在浴廁的收納問題，美國Hammacher Schlemmer開發數款浴室收納架，連洗手台下方、馬桶邊邊的畸零地都顧到了，或許能啟發你的收納靈感。

寬度僅24.8公分，可以置放在馬桶旁，或是門口旁邊的畸零空間，開口設計僅朝前方，有兩層抽屜，可置放衛生紙、清潔用品等，上方則可放置牙刷、梳子、化妝品像等小型用品，頂部還有個掀蓋的儲存空間，放藥品或洗面乳等其他小物也都很方便，側邊甚至還有雜誌置放架。

▲寬度不到25公分，卻有豐富的收納功能。

若浴廁格局設計較窄，還有另一款放置在洗手台下方的收納櫃，木質的設計看起來像是訂做一般，且可提供更大容量的收納，讓使用者針對畸零空間能好好運用，甚至能自行加工油漆，來搭配整體空間顏色。

▲洗手台下方空間充分運用。

Hammacher Schlemmer的這兩款產品折合台幣價格約2,500元至4,500元，或許能在你未裝修的浴廁空間啟發新想法，自己動手做也是個好主意。