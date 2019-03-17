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「在捷運坐到位子算賺到」　能夠坐就不站，其實是種「損失」

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▲坐下,坐著,女性,上班。（圖／unsplash）

▲只要有機會就坐下，說不定健康會損失更多。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

在捷運列車上，大部分人看到座位，其實都會自動去把它「補滿」，有種坐到賺到的心態，其實在一般健康狀態的條件下，「能坐就不站」反而讓你損失更大，尤其是針對上班已經坐一整天的白領族。

到歐美國家某些地區旅遊，會發現在大眾捷運或公車上，空位的機率比台灣高，或是上酒吧喝酒時，會發現許多人都在室外站著聊天，裡面有座椅的位子反而空蕩蕩，不免產生疑惑，因為能坐就不站的習慣，在亞洲較普遍，可能是基於行為意識的感染。

▲坐下,坐著,女性,上班。（圖／unsplash）

▲即便是短程的搭車，你也會想坐下嗎？

現在許多醫學報告都已直接闡明「久坐」的壞處，這種習慣不僅讓我們下半身肥大、容易發胖影響美觀而已，其實脊椎才是最大的受害者，坐下時脊椎承受最大壓力，導致駝背、脊椎側彎、背部疼痛等問題，蘋果公司與英特爾等國際企業，已經紛紛引進升降桌，讓員工不要只有「坐著上班」。

▲坐下,坐著,女性,上班。（圖／unsplash）

▲漸漸有企業使用升降桌，來讓員工交替姿勢上班。

因為比起運動，「站立」是每個人都能簡單做到的平衡作法，有研究顯示，一天站3小時，每週5天，其效果可比跑10趟馬拉松。曾有記者採訪海明威，發現他平時也習慣站著書寫，也擁有一張普通的書寫桌，顯示他是交錯使用的。

▲坐下,坐著,女性,上班。（圖／unsplash）

▲坐一整天的上班族，需要在30至40分鐘起身運動一下。

醫師建議，雖然久坐會有深遠的後遺症，但也不代表要極端式的「久站」才是健康，正確觀念便是要交替使用，因為對身體來說，長期維持一個姿勢就是一種負擔，若辦公室沒有升降桌，也要謹記2個規則，工作30分至40分鐘，就要站起來走動10分鐘，等同學生在上課一樣；在坐下時請保持挺直，大腿跟腰椎盡量呈90度，不要翹腳或盤腿。

此外，肚子大的人或孕婦，不要採取久站的方式工作，以上述坐30分鐘起來走動的標準來進行，以免傷害腰椎。

關鍵字：

久坐, 久站, 坐下, 上班族, 肥胖
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