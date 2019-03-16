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台灣時尚推向國際！5個台灣設計師品牌你必須要知道

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華裔設計師品牌Daniel Wong

出生於加拿大、在蘇格蘭度過童年的Daniel Wong以「探索」定義他作品的態度和想法，並以強烈卻細緻的視覺印花呈現，所代表的是一個現代及自信的美學風格，他豐富而多元文化的成長背景深刻影響他的作品理念。

大學畢業於倫敦的中央聖馬丁學校，之後前往米蘭的Istituto Marangoni時尚與設計學院進修碩士，並開始獲得品牌、藝術家及歌手的賞識，接連為Versace、Nicki Minaj、Anna Wintour、Heidi Klum、Halle Berry設計服裝，並且負責設計Lady GaGa巡迴演唱會在全世界曝光的服裝。

Daniel Wong獨特及具有影響力的想像源自於對過去和未來的探索，他的創作將凝聚每一個擁有強大心智的靈魂，無所畏懼，成為世界的探索者。

 

周裕穎 前衛街頭時裝品牌JUST IN XX

周裕穎為台灣最火紅的跨界設計師，於2014年創立街頭時裝品牌JUST IN XX，是台灣第一個獲選登上紐約官方時裝週發表的品牌，至今已於紐約發表五季。JUST IN XX 取名自設計師英文名稱Justin，兩個Ｘ代表像是繩結能聯繫一切、也像是無限的符號，意涵創造未知與完美。台北故宮、史博館＿常玉、NIKE、嘉裕西服等知名品牌都與JUST IN XX聯名！

旅英設計師品牌APUJAN 創意總監詹朴

畢業於台灣輔仁大學的詹朴擔任設計師品牌APUJAN之創意總監，於英國皇家藝術學院攻讀女裝設計系碩士，畢業後於倫敦時裝周展出個人同名品牌的女裝時裝秀，將台灣獨立歌手樂手、原創音樂、東方風格毛衣等東方元素帶入國際舞台。

APUJAN 為旅英設計師詹朴於倫敦成立的女裝時裝品牌，以多樣化的針織技藝、原創布料搭配古代服飾元素為主要作品特色，創作主題多與文學、奇幻、時間有關。品牌創立後隨即於倫敦時裝週舉辦獨立時裝秀，備受設計與時尚類媒體與產業關注。

竇騰璜和張李玉菁共同創立品牌DOUCHANGLEE

台灣服裝設計師竇騰璜和張李玉菁於1995年共同創立品牌DOUCHANGLEE，憑著獨特的時尚美學與對於流行服飾的敏銳天份，營造出令人無法忽視的時裝新視界。

＂雙設計，雙風格＂的獨特組合，在不設限的設計概念與形式下，使作品產生相加相乘的多樣面貌；來自跨文化的旅行與生活體驗，賦予東西方經典元素嶄新的定義，並將顏色、材質、與輪廓變異重組，體現於創作之中。並於2014年在台灣開設品牌店鋪「DOU MAISON」。

汪俐伶自創設計師品牌WANGLILING

汪俐伶畢業於台北實踐大學服裝設計系，並赴英國聖馬丁學院研究未來材料。秉持創新、發揚東方文化的理念，善於運用科技材質巧妙融入品牌系列之中，呈現獨一無二的個人風格。專精衝突美感的的科技幻彩中國風，大膽創新的設計，在各國際時裝舞台上備受矚目。

WANGLILING，logo呈現W的無限翻轉，是3也是E。品牌啟發於中國古老文化，結合前衛的西方設計詮釋，以全新姿態來描述古老中庸的獨特之美。透過運用各種素材結合或開發，創造各種不同「光」之效果，善於以內斂的方式來表現光之特色與效果。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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