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冷戰功力最強的星座Top 5 ！對上天秤、金牛你會輸很慘

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編輯／Ann　圖／翻攝自unslpash

每個人應該都在愛情中經歷過冷戰，不得不說，有的人兩秒就破功，但是也有人就是特別能忍啊！以下就公開星座冷戰排行榜Top 5，別跟他們比耐力，你不理他，他真的不會理你！

Top 5 天秤座

天秤平時性格溫和，也很遷就另一半，總是犧牲小我，來成就對方。不過一旦踩到他們的地雷，第一個反應就是冷戰，他們會收起平時好相處的態度，就像變了一個人一樣，說什麼都為時已晚，冷戰持久力驚人，等到他們完全氣消才可能回頭。

▲星座。（圖／翻攝自unslash）

Top 4 金牛座

金牛座是12星座中出了名的鑽牛角尖，牛脾氣個性。而且金牛們的地雷很多，容易讓對方不小心踩到，他們在爭吵中不喜歡說太多話，總是用一張生氣的模樣來掩飾自己，冷戰也是最常見的招數，只要有人奉陪，一定戰到贏為止，所以金牛們也要改一下性格，以免錯失真正愛你的人。

Top 3 水瓶座

水瓶座對於愛情的想法就是，合不來不需要勉強，一個人也可以好好的。因此冷戰開始的當下，他們就已經想好了最後的路要怎麼走。很多人說他們絕情，其實不然，而是對於愛情的看法非常成熟，理智讓他們能夠一直耗下去。

▲星座。（圖／翻攝自unslash）

Top 2 雙子座

遇到冷戰的時候，雙子座絕對會裝作沒有任何事情發生，繼續找其他事情來填滿自己的生活。因為雙子很清楚自己要的是什麼，如果對方不跟他說話，自己也沒有熱臉貼冷屁股的必要，所以愛上雙子座，就要接受他們的本性消極。

Top 1 摩羯座

摩羯座不會隨意生氣，如果開始冷戰，那麼就代表他們理智線已經斷了。無論什麼原因產生分歧，他們都不會低頭認錯，因為只有這樣，他們才能表達生氣的情緒，也只有你靠近一步，事情才會有回頭的餘地，所以別跟摩羯冷戰，你一定會輸。

▲星座。（圖／翻攝自unslash）

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關鍵字：

星座, 運勢, 冷戰, 吵架, 排行榜
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