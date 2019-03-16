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試・開箱／楊冪緊緊抱在胸口　8口袋CeCe包當成寶

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▲CeCe包款共有8個口袋，對整理控來說超實用。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

美國時尚品牌MICHAEL KORS（MK）舉辦2019春夏發表會，最大重點單品當屬CeCe包，除了楊冪已先拍了一組愛包大片，緊緊抱在胸口外，也是近期熱門韓劇《羅曼史是別冊附錄》中的定情包款，在劇中大談姊弟戀的李鍾碩，送給李娜英的就是這款。

▲▼羅曼史是別冊附錄。（圖／翻攝tvN）

▲熱門韓劇《羅曼史是別冊附錄》中，李娜英收到李鐘碩送的CeCe，直接說了聲「好漂亮阿！」。（圖／翻攝tvN）

CeCe包是春夏重點新包款，單肩口袋包配上金色鏈帶，外型簡潔俐落，且打開品牌標誌性金屬鎖釦後，內裡的實用性極佳，除了包身外層正面與背面，都各附有一個小口袋外，內裝也有6個分層，分暗袋、拉鍊袋、大口袋與一小一中口袋，能分門別類放置出門必備小物。細數一下口袋數量，一共8個，實在太貼心。

▲MICHAEL KORS（MK）2019春夏發表。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲楊冪先前已抱著這款新主打拍了一組穿搭照。（圖／品牌提供）

CeCe包一共分為大、中、小共三個尺寸，另有做一些特殊設計款，如鉚釘、立體蝴蝶裝飾等，素面款價格介於新台幣1萬3,200元～1萬8,700元，設計款約為2萬2,2500元左右。

▲MICHAEL KORS（MK）2019春夏發表。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲CeCe包共有三個尺寸。（圖／品牌提供）

春夏發表會邀請凱渥名模金鍾玉（Bunny）擔任嘉賓，去年與柯震東合作拍車機車廣告後星圖大開，被起底是貨真價實韓妞，靦腆笑容笑起來超可愛。

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金鍾玉示範多套春夏新裝，穿上以「和平與愛」為主題的塗鴉丹寧造型，展現帥氣女孩的姿態，但換上黃底花卉印花洋裝時，又能一秒變身溫柔韓妞，多變造型讓人一次看到MK女孩不同面向的魅力。

▲MICHAEL KORS（MK）2019春夏發表。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲MICHAEL KORS（MK）2019春夏發表。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲MICHAEL KORS（MK）2019春夏發表。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲MK春夏一樣是帥氣、浪漫兼備的風格。（圖／品牌提供）

關鍵字：

MICHAEL KORS, MK, SS19, 2019春夏, , 楊冪, 金鍾玉, 時尚穿搭, 開箱, 試・開箱, 試開箱
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