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《驚奇隊長》布麗拉森超狂魔鬼身材！10大秘密「不碰澱粉、腹肌必備舉重」

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由金獎影后布麗拉森Brie Larson飾演的《驚奇隊長》Captain Marvel ，在電影中雖然擁有超強力量，然而幽默、重感情卻又女力爆棚的個性，是個令人忍不住深深愛上的超級英雄！作為漫威電影世界中的最強存在，充滿力道的肢體語言與緊實身材不可少，而為了化身《驚奇隊長》，超敬業的布麗拉森Brie Larson又做了哪些健身與飲食準備？

▲驚奇隊長。（圖／翻攝自IG）

布麗拉森Brie Larson 飾演的驚奇隊長（Captain Marvel）原名為Carol Danvers，是地球美國空軍情報局探員，一次意外令她在宇宙邊境獲得超能力，是個穿越地球與宇宙的角色。除了會在《驚奇隊長》中演出，更是《復仇者聯盟4》內的重要角色！

在電影中身懷超強能量，布麗拉森Brie Larson的角色不僅需要飛天遁地，精彩的武打動作戲也少不了。因此鍛鍊出一定程度的體能，以及在英雄緊身衣中結實好看的體態相當重要。

▲驚奇隊長。（圖／翻攝自IG）

自確定拍攝漫威電影《驚奇隊長》，布麗拉森Brie Larson便開始執行飲食控制，並找上洛杉磯著名的名人健身教練進行為期12週的密集訓練。看看她健康性感的身材背後，有哪些厲害的健身秘訣！

1、少吃澱粉，高蛋白質飲食

在拍攝開始前為了保持體力與體態，布麗拉森Brie Larson早早便開始控制飲食。包括多吃容易有飽足感的高蛋白杏仁醬，攝取雞肉、魚等精益蛋白質，也減少澱粉、水果的攝取，避免吸收太多糖分。

▲驚奇隊長。（圖／翻攝自IG）

2、引體向上練背肌

根據名人健身教練Jason Walsh表示，布麗拉森Brie Larson在《驚奇隊長》特訓時著重大量引體向上動作。透過自身重量，引體向上不僅可以練出背肌線條，更兼顧手臂與核心肌群，堪稱CP值極高的訓練項目。在結訓以前，布麗拉森Brie Larson已經可以一次完成十下的動作。

3、臀推練出精實大腿

雖然不是能夠速成，不過初學者也能自輕重量入門。仰臥臀推是透過輔具的重量刺激臀肌和大腿後側肌，藉以雕塑臀部線條與外觀。布麗拉森Brie Larson經長期鍛鍊後，現已可臀推高達125公斤！

4、攀岩舒壓＋練二頭肌

攀岩是布麗拉森Brie Larson 獨特的保持健康和減輕壓力的方法，攀岩能幫助克服對高度的恐懼之外，也是一項很棒的全身鍛煉。事實上，攀岩使用所有不同的肌肉群，這包括你的腹肌，小腿，斜肌和二頭肌。


5、腹肌必備舉重

布麗拉森Brie Larson 也有作舉重訓練，舉重對減肥的效果不俗，尤其對手臂和肚子效果更為明顯，因為可令這些部位堆積起來的脂肪，轉化為結實的肌肉，同時令線條更優美。

6、徒手推吉普車！

為了強健體魄，教練特別為布麗拉森Brie Larson設計了「移動吉普車」的重量訓練！以全身力量推動重達5000磅（約2,270公斤）的重物，是布麗拉森Brie Larson將近結訓前的成果展現。

7、彈力帶加強美背

布麗拉森Brie Larson 也有利用彈力帶來做訓練，彈力帶可以用來訓練身體各部位的肌力，強化核心肌群，也能讓布麗拉森Brie Larson 能在訓練的過程學會控制身體，避免肌肉用力不當而受傷。

8、高爾夫全身協調＋核心

看似休閒的高爾夫球，其實也是屬於全身運動！不僅需要協調全身的肌肉，同時可強化腹部、臀部、屁股和下背部肌肉的肌力，鍛鍊布麗拉森Brie Larson 的核心肌群。

9、鐵鍊負重

驚奇隊長鍛鍊秘密法寶絕對就是它！由教練特別設計的鐵鍊負重，將固定重量鐵鏈掛在腰部做伏地挺身，不僅鍛鍊手臂力量，也絕對充分活躍腹部的核心肌群。

10、健身球訓練反應＋核心

健身球不僅用途廣泛，還可以幫助增強力量。布麗拉森Brie Larson 通過健身球可以提高的運動性能，加強核心，改善平衡，通過丟健身球，也能訓練手眼協調能力。

看完布麗拉森Brie Larson的健身日記，不難想像為何戲中的武打動作，以及翱翔宇宙的肢體語言為何能夠如此有力而優美！布麗的教練也表示，在訓練過程中，演員的心智強韌度也會隨著訓練目標的達成一同增長，在螢幕上的表現也更有自信。

▲驚奇隊長。（圖／翻攝自IG）

除了驚奇隊長，讓我們繼續期待這位漫威女英雄在《復仇者聯盟》後續系列電影的精彩表現吧！

文／Harper's BAZAAR　圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, 驚奇隊長, 電影, 漫威, 布麗拉森, Brie Larson
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