7間目黑川賞櫻必訪咖啡店　全球最大星巴克、史努比主題咖啡廳

緊鄰代官山，沿途聚集雜貨選物店及咖啡館，目黑區是許多人造訪東京時必訪的地點，從JR目黑站走出來往池尻大橋方向，延著目黑川走，全長約莫三公里的路程，在河岸兩旁種滿了近千棵的櫻花樹，每年春天賞櫻的季節，這裡便會聚集了來自各地的賞櫻遊客，稱得上是全東京最舒適的徒步區域之一，這次我們要帶大家走訪目黑川周邊7家特色咖啡館，賞櫻喝咖啡，體驗慢活的樂趣。

Onibus Coffee Naka-Meguro

▼鐵道旁的獨棟咖啡館

從中目黑車站走出來大約3分鐘步行距離，緊鄰鐵道東急東橫線，眼前的獨棟二樓的建築吸引我的目光，ONIBUS COFFEE Nakameguro店名引用葡萄牙文的ONIBUS，意指公共巴士，希望藉由咖啡交流將人與人連結在一起。

主理人是咖啡界名人坂尾篤史，店內提供的咖啡飲品項目包含濃縮咖啡、美式咖啡、拿鐵，另有手沖咖啡及冷萃咖啡，主要採咖啡外帶模式，但如果你想坐著喝，外面及二樓也設有座位區，從樓梯上走上二樓時，還可以透過柵欄看到一旁的鐵道，坐在這靜靜聽著鐵道聲音品嘗咖啡，度過一小段慢活時光，實在是種享受。

ONIBUS COFFEE Nakameguro

地址：東京都目黑區上目2-14-1

營業時間：09:00-18:00



Starbucks Reserve Roastery

▼最新開幕星巴克臻選烘焙工坊

來這邊賞櫻怎麼不來朝聖？全球第五間「Starbucks Reserve Roastery星巴克臻選®烘焙工坊」選在今年2月28日於東京中目黑開幕，緊鄰著目黑川，面對東京著名的櫻花步道，看出去就是整面櫻花海。

這裡是由日本知名建築師隈研吾操刀，將樓高四層，1200平方米的空間化身為「咖啡劇場」，搭配2100朵銅製櫻花，呼應了中目黑作為東京賞櫻名所的特色。

其中最厲害的就是這台高達17公尺的巨型烘豆機，做為店鋪核心，從一樓一直延伸到三樓，可以一目瞭然咖啡豆從生豆開始烘焙、分裝，到沖製出一杯咖啡的全過程，此外，現場販售的商品從最熱賣的杯子、保溫杯，到和甜點老牌福砂屋合作的蜂蜜蛋糕，甚至連腳踏車都有賣，實在是太狂了，難怪每個從店內走出去的客人手上都滿滿的。

地址：東京都目黒區青葉台二丁目19番23號

營業時間：07:00-23:00

Sidewalk Stand

▼緊鄰櫻花道工業風咖啡店



距離中目黑車站大約5分鐘的距離，這家位於目黑川散步河道上的人氣咖啡廳Sidewalk Stand，混凝土牆面的搭配白色的霓虹燈管，外觀帶點些許的工業風格，在轉角的位置相當引人矚目，小小的空間含括一樓與二樓，很適合三五好友聚會談心，尤其在櫻花盛開季節，二樓窗口的位置更是搶手！

店內主要飲品以咖啡及精釀啤酒為主，此外這邊的三明治，也是許多網友推薦必吃的品項，下回來這邊散步累了，不妨進來短暫充電。

Sidewalk Stand

地址：東京都目黑區青葉台1-23-14

營業時間：09:00-23:00

STREAMER COFFEE COMPANY

▼品嘗世界拉花冠軍咖啡

以咖啡為畫布，牛奶為畫筆的拿鐵拉花藝術是STREAMER COFFEE咖啡的根源，主理人澤田老闆曾經拿下亞洲第一位「拉花拿鐵藝術世界冠軍」的高手，來到這的人，絕大部分都是為了這宛如藝術品般的拉花而來，欣賞咖啡師流暢熟練的拉出咖啡花朵的優雅造型，配上蒸奶與焦糖咖啡油，光看都很享受。

STREAMER COFFEE COMPANY

地址：東京都目黑區青葉台3-13-14

營業時間：11:00-19:00 營業時間：08:00-18:00（週二～週五）11:00-18:00（週末）、週一休

Artless Craft Tea & Coffee

▼設計感咖啡店

從中目黑站出來，沿著高架走在下方窩藏了很多有特色的小店，今天要特別介紹的這家「Artless Craft Tea & Coffee」是由設計公司artless的創意總監川上SHUN所設計打造，純樸的黑色門框散發種家的舒適氛圍，內部則是採用了夾板簡單的創造出長形的吧檯及座椅空間，店內販售有機茶及嚴選咖啡豆的手沖咖啡，在舒適放鬆的空間內慢慢品味咖啡及茶香，感受寧靜的氛圍，度過一個閒散的午后時光。

Artless Craft Tea & Coffee

地址：153-0051東京都目黑區上目黑2-45-12

營業時間：11:00-20:00

Blue Buttle

▼舒適空間不用人擠人

最近剛進台灣的Blue Buttle，相信大家都不陌生，這個創立於美國舊金山的咖啡品牌，擁有「咖啡界apple」之稱，為了讓顧客品嚐到最新鮮的口感，始終堅持著「僅販售烘培後48小時內的咖啡」。如果你想要找一家可以避開觀光客的Blue Buttle，推薦你來這家位於中目黑的分店，從中目黑車站走過來大約10分鐘，周遭是寧靜的住宅區，獨棟設計在街邊相當醒目，高挑明亮的店內設計帶點工業風格，加上由天井直接灑落下的陽光，非常舒服，此外地下室也有不少座位。

Blue Buttle

地址：153-0061 東京都目黒区中目黒3丁目23−16

營業時間：8:00-19:00

PEANUTS CAFÉ

▼史奴比迷ㄧ定要來朝聖

離中目黑車站大約10分鐘路程，這間PEANUTS CAFÉ 史努比主題咖啡廳，是許多少女及史努比迷必朝聖的熱點，這裡到處可見可愛的查理布朗還有史奴比， 一樓是展示空間及吧檯，二樓才是真正的餐廳，如果你喜愛甜味咖啡，推薦這杯「Tasted Marshnallow Latte」杯沿以大豆粉搭配拿鐵，上方還有烤過的棉花糖與愛心及音符造型巧克力，一上桌保證謀殺記憶體，貼心提醒大家，這裡常常一位難求，最好事先預約唷。

PEANUTS CAFÉ

地址： 153-0042 東京都目黒区青葉台2-16-7

營業時間：10:00-22:00 電話：03-6452-5882

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu | 圖片：Chara、IG@melaney_lee’IG@natorikaIG@streamer_nakameguro、IG@justanothercoffeeguy |

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