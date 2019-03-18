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韓妞超愛「stilat」刺繡小白鞋　清新風格買一雙都嫌不夠

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@stilat_official

每個人都必備一雙的小白鞋，要百搭也要有特色！覺得自己的小白鞋都素素的好無聊？那你現在有了新選擇～「stilat」是一家南韓的小眾品牌，與大量生產的廠商不一樣，他們最大的特點就是「手工刺繡」，將可愛的插圖一針一線刺在帆布鞋上，讓你的穿搭多一分亮點，是許多韓妞的心頭好！

▲stilat小白鞋。（圖／翻攝自stilat IG）

款式都是以白色帆布鞋為基底，並不定期的更換刺繡圖案，而插畫圖案大部分是一些生活小物、植物或是小動物，風格相當可愛，適合日常的穿搭，低調但是特別，而且還不容易跟人家撞鞋！

▲stilat小白鞋。（圖／翻攝自stilat IG）

不論是鮮花、草木或是小動物都超可愛～stilat品牌並不奢求大量生產帶來的獲利，而是堅持手工縫製，通常都是顧客下單後才開始製作，雖然等待時間較長，但是每一雙的成果都是充滿店家的誠心誠意～

▲stilat小白鞋。（圖／翻攝自stilat IG）

▲stilat小白鞋。（圖／翻攝自stilat IG）

另外，不只有女孩們可以穿，stilat還有推出情侶款，所以想跟男友買一雙日常的情侶鞋的話，會是一個不錯的選擇，兩個人還能各自挑選不同的圖案。

▲stilat小白鞋。（圖／翻攝自stilat IG）

▲stilat小白鞋。（圖／翻攝自stilat IG）

stilat的刺繡小白鞋受到許多韓妞的喜愛，打開stilat的Instagram就可以看到它分享很多女孩們的穿搭照，不論是清新、氣質甜美，甚至是有點酷酷的女孩，都很適合！

▲stilat小白鞋。（圖／翻攝自stilat IG）

一雙折合台幣大約不到兩千元，可惜的是目前台灣沒有通路，只能親自去南韓一趟或是請朋友代購了～今年三月stilat還推出了刺繡化妝包，配色、縫製也都相當精緻。

▲stilat小白鞋。（圖／翻攝自stilat IG）

▲stilat小白鞋。（圖／翻攝自stilat IG）

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關鍵字：

穿搭, 小白鞋, 刺繡, 韓妞, stilat
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