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美式居家Crate and Barrel推200項經典商品優惠　莫斯科騾子杯不到半價

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▲Crate and Barrel推今年首次優惠。（圖／Crate and Barrel提供）

▲Crate and Barrel推今年首次優惠，且大部分鎖定熱賣品項，如圖中的Lounge ll沙發系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

春天已經過了一半，準備用居家佈置來迎接新一年的盎然綠意嗎？美式風格居家Crate and Barrel即起至4／3止，精選旗下5000多品項中的200款熱門商品，推出8折限時優惠，並依不同通路再加碼200元抵用券，或熱賣的莫斯科騾子杯4.4折加購優惠。

▲Crate and Barrel推今年首次優惠。（圖／Crate and Barrel提供）

▲實體門市不限金額消費，可用特價388元，加購原價880元的Moscow Mule 莫斯科騾子杯。

較特別的是此波優惠並非針對絕版品、存貨等物品，而是店內熱賣商品，包括空間家具和家飾在內、超過20個系列的熱賣品項，如台灣最受歡迎的Lounge沙發系列，深且寬的椅座不但呈現美式家具的經典特徵，舒適的包覆坐感也受許多消費者青睞。

▲Crate and Barrel推今年首次優惠。（圖／Crate and Barrel提供）

▲Sawyer書桌書櫃層架系列，售價7,200元起。

此外，還有可完美融入各種空間風格的Nero大理石咖啡桌，以及靈活性高、幾何造型的Geo邊桌系列，還有詢問度居高不下的Maxine酒櫃、Libations酒吧推車等，而針對臥室床組、層架與置物櫃，到點心盤餐具、酒杯、燭台、壁鏡等居家小物，也都優惠之列。

▲Crate and Barrel推今年首次優惠。（圖／Crate and Barrel提供）

▲Geo邊桌系列，售價14,500元起。

▲Crate and Barrel推今年首次優惠。（圖／Crate and Barrel提供）

▲ATWOOD寢室家具系列，售價30,000元起。

居家達人建議，若想讓家中室內氣息煥然一新，可鎖定幾款大型家具或陳設物件下手，而大小比例也要事先規劃，建議先測量尺寸，再到線上門市確認產品資訊，如尺寸跟材質等，可以的話還是建議看到實物感受一下，依照這樣的順序進行，就能一次解決。

▲Crate and Barrel推今年首次優惠。（圖／Crate and Barrel提供）

▲LIBATIONS酒吧推車，售價28,000元。

▲Crate and Barrel推今年首次優惠。（圖／Crate and Barrel提供）

▲French Kitchen大理石紋系列，售價680元起。

關鍵字：

Crate and Barrel, 促銷, 優惠
fashion.net

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