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談戀愛「最無聊」的星座男Top 4！處女愛碎念、金牛就是平平淡淡

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

談戀愛應該是充滿浪漫活力的一件事，不過跟有些人交往就是超無聊啊！無聊到懷疑人生，是提早進入老夫老妻的階段嗎？以下就公開4大超無聊星座男，跟他交往可能會破滅！

Top 4 處女男

處女座一向是務實的星座，也很清楚自己要的是什麼。工作和愛情同時出現時，通常會優先選擇工作，因此另一半常常要包容他們的各種變化。並且處女男喜歡碎碎念另一半，有任何看不順眼，都會立馬放大檢視，所以跟處女男交往，好像有種跟主管在一起的感覺呢，讓人無法接受。

▲無聊星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 金牛男

金牛座在意的部分就是錢了，所以談戀愛這類勞民傷財的事，還是要實際一些。跟金牛在一起，就別想什麼鮮花和燭光晚餐，他們應該會叫你早點回家吃飯，不過只要習慣這種務實和平淡，也許是不錯的相處模式呢。

▲無聊星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 獅子男

獅子座總是一板一眼，幽默感在他們身上不太會出現，也別想得到甜言蜜語。並且光芒不能夠蓋過獅子座，在外面還是要給他們十足的面子。而戀愛中最無趣的一點莫過於「獅子座的管東管西」。如果你想買的、想做的和他們不同，他們就會打從心底拒絕，失去談戀愛的樂趣。

▲無聊星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 摩羯男

摩羯男是比較被動的生物，在感情中的反應速度也很慢，具體而言就是你很難感動他，他也不知道如何表達愛意。除非雙方足夠信任，不然長期下來就會出現僵局。當然好處就是，跟摩羯男交往，不太需要擔心他們出去風流，因為他們是充滿理性的星座。

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關鍵字：

星座, 運勢, 無聊, 愛情, 談戀愛
fashion.net

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