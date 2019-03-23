用15個金句了解永遠的時尚老佛爺　「為了生存，你必須要砍掉舊的根」

因胰臟癌逝世的老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）離去，讓整個時尚圈都震驚不已，也許大家對他的印象，都停留在戴著墨鏡的白髮老人，總是穿著黑白色系的服裝，但時尚大帝何以有現在的地位？除了總是語出驚人，我們又對他瞭解多少？且看這次幫大家整理的卡爾15條金句，揭開他的神秘面紗。

關於美感，這是老佛爺的嗆辣見解

1.我必須承認，妮可基嫚是我的最愛，我認為她的美很神聖！

史上最強凍齡魔人妮可基嫚的美，無庸置疑，儘管已經年過半百，但她依舊風韻猶存，妮可在2001年演出《紅磨坊》（Moulin Rouge）後不久，就被老佛爺相中成為香奈兒（Chanel）代言人。卡爾也曾在2002年上知名主持人賴瑞金（Larry King）的脫口秀時，親口表達自己對妮可基嫚的喜愛。

2.她應該秀她的背就好了

作為一個非常自負的人，卡爾對自己的眼光可是十分有自信，當然，批評別人也毫不留情！英國《太陽報》曾詢問過他對凱特王妃的妹妹琵琶密道頓（Pippa Middleton）外型的看法，他直說：「她應該秀她的背就好了」，是指全身上下只有背能看？（驚嚇臉）他還曾說過英國歌手愛黛兒（Adele）應該減肥，藏不住的大砲性格展露無遺。

3.我大概有500套以上的西裝，大部分是黑或是灰

世界上有幾個名人，每次亮相都穿著同樣的衣服，卡爾也是其中之一，你看不到他穿著粉紅色或其他鮮艷色彩的衣服，畢竟在他的認知，「粉紅色用想的就好，不要穿它！」他有1000件一模一樣的白襯衫，他知道自己這樣可能很奇怪，「對正常人來說這看起來很病態，不過...反正我也不知道什麼叫做『正常』。」

他，是工作狂卡爾

4.我剛進入Chanel時，她就像是個睡美人，而且還不是漂亮的那種

1983年接任香奈兒至今，已經36個年頭，當時是Coco Chanel過世12年後，品牌負責人對這死氣沈沈的香奈兒非常頭痛，他們需要一個能替品牌帶來蛻變的人！而那個人就是卡爾。提到剛接任香奈兒時，卡爾坦言，當時的香奈兒就像喚不醒的睡美人，甚至連「美」都稱不上，頂多是個睡人（？）

5.Coco Chanel女士應該會非常恨我現在做的事情，因為我做了她沒做過的事情，我必須找到我的印記，從過去的香奈兒到更多香奈兒可能的發展方向。

從卡爾進入香奈兒之後，品牌似乎得到了滿滿的活力，他無止盡的想像力將每個秀場打造成無與倫比的夢幻國度，你一定還記得變身成超市、機場航廈、火箭升空的巴黎大皇宮，也許香奈兒女士會非常生氣，覺得卡爾在「惡搞」她的品牌，但不得不承認，卡爾替香奈兒帶來嶄新的一頁，並且每季都創造能登上頭條的話題。

6.為了生存，你必須要砍掉舊的根，才能長出新的根



7.對我來說，只有未來，我痛恨過去，特別是我的過去。

2009年接受外媒訪問時，他提到：「我從不想『如果某件事可以重新來過的話，或是什麼事情？』，在我的字典中，沒有“again"這個字，我只想去做我還沒做的事情，對我來說，只有未來，我痛恨過去，特別是我的過去。」也許是不愉快的童年讓他特別厭惡過往，但的確，只有不斷向前走，才能活出新的自我。

8.我在想我可能是現在唯一用手畫圖的設計師

在Fendi這一季的大秀上，用最純粹的方式紀念了這位與他們合作數十載的時尚大帝，他們播放卡爾手繪的影片，這支影片是卡爾正在回想自己初次踏入Fendi時的畫面。熱愛手繪的卡爾，不喜歡用電腦做圖，Fendi更留存了7萬份老佛爺的手稿。

他的生活不是華麗派對

9.我童年最大的問題就是我無聊的要命

「我超想趕快長大，沒想到我的童年看起來永無止境，從8到18歲這十年，感覺卻像是一百年之久」雖然出生於富貴人家，但卡爾提到他的童年似乎不屑一顧，大概只有開始畫畫、設計時，他能找回自我吧～

10.我不碰什麼網路，因為我要畫畫，我還得陪我的貓貓丘比特（Choupette）玩，我也得睡覺。





雖然卡爾拉格斐的臉書、IG、推特時常更新，但想當然，這位大忙人都是娉請專業團隊幫他操刀經營，因為他不玩網路、不碰社群，他把時間全心投入在自己的創作、閱讀上，當然，還有陪伴他最心愛的貓咪丘比特。

11.我很討厭聽別人說我很孤單，我必須獨處才能做我該做的事情

有些人覺得他好像看起來很孤獨，但他其實超討厭別人這麼說他，「我喜歡自己一個人，雖然我也喜歡被許多人圍繞，但很抱歉，我更喜歡一個人，因為一個人可以做很多事情，可以閱讀可以思考。」他很熱愛獨處的感覺，只有這個時刻他才能感到心靈平靜。

12.如果是一整天畫男裝的設計圖，然後要跟一些無腦的男模共處，不用了，謝謝！

卡爾拉格斐十多歲就知道自己喜歡男生，他有這麼多男寵，為什麼不想替他們設計衣服呢？答案很簡單，因為他不想跟那些無腦的男模共處！（笑噴）

13.我有一個客房專門給客人住，因為我不想要有其他人出現在我家

處女座的他有很多條條框框，簡單的來說就是龜毛又有潔癖啦！他有一個專門的客房給客人住，只因為他不希望有人出現在他家，當然傭人和丘比特（他的愛貓）就另當別論了！

這才是卡爾

14.我很有可能隨時當場死去

一次訪問裡，他想起香奈兒女士是在為下一個系列工作當中過世，自己也覺得「我很有可能隨時當場死去」，據傳，他在離世前還在馬不停蹄的確認Fendi大秀內容，和香奈兒女士一樣，在自己熱愛的工作中離開。

15.我很怕「傳奇」這兩個字，聽起來跟「葬禮」一樣

我們都說他是傳奇，時尚圈沒有了他，聽起來真的不可思議，即便他的離去已不是新聞，但大家似乎還沒有從這個驚嚇中緩過來。他說自己很怕「傳奇」這兩個字，聽起來就宛如葬禮，可在我們心中，用傳奇已不足以形容，這位最棒的卡爾拉格斐。

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