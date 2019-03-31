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告別冬天底妝也要換！用香奈兒、GA、Dior新款擁抱夏天吧

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▲▼ 底妝也要換季！香奈兒、GA、Dior推粉底液、氣墊粉餅用「微霧光」告別冬天（圖／bella儂儂提供）

2019上半年專櫃底妝大盤點，從香奈兒的白色方塊氣墊，Dior兩款不同妝效的粉底液，GA超猛遮瑕的粉餅霜，還是植村秀小方瓶，像香水般的嬌蘭粉底液，無論你是要尋找霧面還是亮面，這一波的底妝遮瑕力完全level up，而且只要薄薄一層就可以提升肌膚的質感。

趕快來看看到底該怎麼挑、怎麼選？才能找到專屬的命定粉底吧！

香奈兒氣墊粉餅展現珍珠光

▲▼ 底妝也要換季！香奈兒、GA、Dior推粉底液、氣墊粉餅用「微霧光」告別冬天（圖／bella儂儂提供）

氣墊粉餅 NT$2,200／氣墊粉芯 11g NT$1,650

防曬氣墊粉撲 NT$250 斜角粉撲 NT$1,100

香奈兒珍珠柔光美白防曬氣墊粉餅，可以打造長效亮澤、膚觸舒適且光燦動人的絕美妝容。以水感精油乳狀質地（water-in-oil）呈現，如絲緞般的絕佳膚觸。此款全新粉餅配方結合玻尿酸和甘油，為肌膚帶來持久水潤膚觸。

值得介紹的是，可搭配多功能香奈兒珍珠光感斜角粉撲一同使用，可使膚質均勻，隨心調整遮瑕度，確實勾勒、精準底妝效果。

Giorgio Armani 薄擦就能遮胎記

▲▼ 底妝也要換季！香奈兒、GA、Dior推粉底液、氣墊粉餅用「微霧光」告別冬天（圖／bella儂儂提供）

完美絲絨水慕斯粉餅霜，9g，NT$2,500。亞洲訂製色選 共6色。

Giorgio Armani 完美絲絨水慕斯粉底被許多網友譽為「人生粉底」，新成員「完美絲絨水慕斯粉餅霜」也具備了一樣優秀的能力，粉餅霜用手沾取會感覺到滑潤的質地，遇到手指的溫度會融化，雙重質地轉換的技術，讓粉底霜延展開後變成粉底，就像在肌膚上開了美肌柔化濾鏡一樣，妝效屬於微霧光，只要薄薄一層就可以展現驚人的超高遮瑕度。

Dior 柔霧柔光選擇女星最愛

▲▼ 底妝也要換季！香奈兒、GA、Dior推粉底液、氣墊粉餅用「微霧光」告別冬天（圖／bella儂儂提供）

Dior超完美持久柔光粉底液，SPF35 PA++，30ml，NT$2,200。共8色（＃0N／＃1.5N／＃1CR／＃1N／＃1W／＃2N／＃2W／＃3N）

Dior超完美持久柔霧粉底液，SPF35 PA++，30ml，NT$2,200。共8色（＃0N／＃1.5N／＃1CR／＃1N／＃1W／＃2N／＃2W／＃3N）

Dior的超完美持久粉底系列擁有柔光、柔霧兩種款式，少女時代Tiffany說自己平時喜歡柔光的妝感，但如果是在舞臺上表演，就會選柔霧的質地。更分享自己的挑選底妝的秘訣：不只在意持妝力或色調，更重視底妝用在肌膚上的感受。

▲▼ 底妝也要換季！香奈兒、GA、Dior推粉底液、氣墊粉餅用「微霧光」告別冬天（圖／bella儂儂提供）

Dior超完美持久氣墊粉餅 搖滾訂製版，SPF35 PA+++，NT$2,200。

她說自己很怕太常化妝會傷害膚質，但她發現全新的超完美持久粉底液沒有這個問題，試用後大讚超完美持久系列「是我的完美底妝！」Dior超完美持久系列更有氣墊粉餅（搖滾訂製版），她說「隨身帶氣墊粉餅比較方便，這樣就隨時都可以補妝！」

藝術品般的嬌蘭

▲▼ 底妝也要換季！香奈兒、GA、Dior推粉底液、氣墊粉餅用「微霧光」告別冬天（圖／bella儂儂提供）

顏裸光純萃粉底液 30ml，NT$2,350。

（共10色00N／01N／02N／03N／00C／01C／02C／00W／01W／02W）

是彩妝也是保養，主打可以有長達16小時容光煥發的自然裸肌與97%天然來源成分添加。粉底擠出來後，可以看到水感非常的重，質地上比一般粉底液來的濕潤，但比水粉霜稍微濃稠一點。嬌蘭亮顏裸光純萃粉底液以亮澤來呈現肌膚，在光澤但不泛油光之間取得完美平衡。

植村秀小方瓶上妝越久越貼

▲▼ 底妝也要換季！香奈兒、GA、Dior推粉底液、氣墊粉餅用「微霧光」告別冬天（圖／bella儂儂提供）

無極限超時輕粉底 SPF24 PA+++，全24色 ，35ml，NT$1,700。

針對亞洲膚色推出24色選的植村秀小方瓶，粉體在碰到肌膚的瞬間，轉為超薄又乾爽的薄紗質地，粉體裡又有吸油因子，在濕熱黏膩的氣候，持續為肌膚吸走皮脂和油光。粉體外覆上超薄定妝膜，可如同網子鎖住粉底，使肌膚保持清新，並協助彩妝更持久。

IPSA 雙色粉餅「零色差」

▲▼ 底妝也要換季！香奈兒、GA、Dior推粉底液、氣墊粉餅用「微霧光」告別冬天（圖／bella儂儂提供）

IPSA誘光控油雙色粉餅SPF25 PA++ 全5色，8g，一式NT$1,350 （粉餅盒$350 粉餅刷$350）

「誘光控油雙色粉餅」仔細看是由兩個深淺色塊連接，面積大的是主色，可均勻上妝全臉，面積小的深色，特別添加「零色差粉末」來連結主色肌膚部位，用在臉部輪廓處，下巴、下顎線、髮際位置，也當做修容，讓臉和脖子完美融合，完全看不到有任何色差。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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關鍵字：

底妝, 微霧光, 氣墊粉餅, 換季, Bella, 儂儂, Chanel, GA, Giorgio Armani , Dior, 嬌蘭, 植村秀, IPSA
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