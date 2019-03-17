「樂嫂」王棠云少女氣場爆表　不准老公用有香味乳液

▲王棠云即使當了媽咪，仍有一顆少女心。（圖／翻攝IG/sarah9_23）。

記者曾怡嘉 / 台北報導

來自日本的THREE，以天然成分見長，保養彩妝皆含有85%以上的植萃成分，深受消費者喜愛。除了提供現有的女性保養美粧，今年更推出男仕保養與寶寶系列，正式往全方位發展。記者會現場請來「樂嫂」王棠云分享她內在平衡和外在保養之道。

▲有了寶寶後，對自己使用的保養品特別留意。（圖／翻攝自IG/sarah9_23）

為人母的王棠云聊到，生了小孩後，因為無法放下孩子，所以給自己很大壓力，後來發現在帶孩子和做自己之間，要找到生活的平衡。多花點時間愛自己、勤保養，保持身心靈愉快很重要。

▲最近愛上THREE寶寶系列的天然柑橘香。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝）

生完寶寶之後，在挑選保養品也有很大轉變，以前除了挑質地，還會挑香味，而現在則會避免太重的香味，盡量選擇天然植萃成分，因為和老公都很常和孩子接觸，所以也嚴格控管他使用的乳液，別有人工香味的最好。

▲THREE推出的男士保養包裝很時髦，也會拿給老公用。（圖／記者曾怡嘉攝）

談及自己的愛用保養，她皮膚偏乾，所以臉到全身都會用「油」保養，以前總覺得保濕最重要，但隨著年紀增長發現膚色的亮白和光澤也不能忽略，很喜歡THREE的平衡精華液，用了很有感。

▲春季會試著用粉色眼影打造大人可愛感。（圖／記者曾怡嘉攝）

很想嘗試粉色眼影，但又害怕會給人太可愛的感覺，THREE推出的櫻花限定彩妝，它的粉色中又帶點灰色調，上起來會有點唯美知性感，像畫這種柔和眼妝時，記得眼線要挑咖啡色調，看起來才不會太突兀。

▲她分享若是出門只能帶一樣彩妝，一定是唇彩。（圖／翻攝自IG/sarah9_23）

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