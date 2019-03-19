LV疊疊樂可以預購了！誰說只能買包　入手精品買這些也可以

編輯／JJ 圖／翻攝自twitter@TheSiteSupply、IG@chiaraferragni、@threadsstyling、張柏芝微博、LV

在Louis Vuitton由 Virgil Abloh 接手後，風格轉變，訴求對象逐漸年輕化，推出許多受年輕一代矚目的酷炫單品，但也不乏原先高貴奢華的氣質，不斷將觸角伸向令人意想不到的地方，像是今年一月釋出的LV疊疊樂桌遊便造成轟動討論，時尚不只能穿戴，更要能玩！而這款疊疊樂終於能到櫃上預購了！

想必疊疊樂是許多人童年的回憶，是個令人上癮的小遊戲，疊得越高越刺激，何況這是LV的，更要使勁不能讓它倒下來！疊疊樂設計採半透明的方式，非常符合潮流走向，與LV近期的包款概念有些許類似，玩也要玩得時尚才行。

雖然官方尚未公佈資訊與售價，但台灣LV品牌表示已經可以到專櫃先行預訂，外傳價格約落在台幣6萬元左右。

近期時尚精品圈內推出跨界單品的競爭越發激烈，光是LV就已經推出過許多話題單品，像是下面這個無線耳機，完全把airpods擠下去，也有許多明星們收藏。

還有這個小巧精緻的口紅盒，能夠當做項鍊掛在脖子上，非常特別，裡頭放上一支自己最愛的唇膏，隨身帶著走，簡直是女孩們的夢幻逸品。

這款奢華的「彩色鉛筆套裝」，高級的木質色鉛筆以及皮套顛覆了大家對文具的印象。最近還與白蘭地品牌軒尼詩（Hennessy）合作推出了奢華酒箱呢！看完這些創意的結晶，相信以後還會有更多讓我們目瞪口呆的單品！

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