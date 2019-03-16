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甜死人！王棠云「3招」實力寵夫，難怪余文樂那麼愛她

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▲▼王棠云3招實力寵夫。（圖／翻攝自IG）

▲兩人相處模式愉快輕鬆，當彼此最好的朋友。（圖／翻攝自IG/lok666）

記者曾怡嘉 / 台北報導

和男神余文樂結婚，育有一子的王棠云，兩人婚後更甜蜜！婚前被網友戲稱上輩子一定是拯救地球才擄獲老公，認真說起，應該是男神撿到寶。日前採訪王棠云，她的率真可愛，連在場媒體都被她迷倒了！

▲▼王棠云3招實力寵夫。（圖／翻攝自IG）

▲老公的肌膚保養也歸她管。（圖／翻攝自IG/sarah9_23）

幫老公擦乳液

她說有時候老公工作完太累，想發懶躺著動都不想動時，她會強制幫他抹乳液，督促老公要一起保持年輕。其實兩人都愛漂亮，老公重打扮，她則是重視保養。

▲▼王棠云3招實力寵夫。（圖／翻攝自IG）

▲在另一半面前維持適當偶包，延長新鮮感。圖／翻攝自IG/sarah9_23）

老公面前維持形象

王棠云不會在老公面前敷面膜，只有一起出國時，必須敷才會讓老公看到。更不會在他面前放屁，直到現在回想老公陪她生產目擊的「畫面」，仍覺得尷尬。她認為，婚後仍要有一點點偶包，維持形象是必要的。

▲▼王棠云3招實力寵夫。（圖／翻攝自IG）

▲兩人育兒觀念一致，彼此相互配合。（圖／翻攝自IG/lok666）

好人都給老公當

老公余文樂是出了名的寵兒魔人，本來她以為自己可以狠下心，但沒想到生了小孩後才發現很難，因為寶寶還小，目前兩人都是扮白臉，老公很會和孩子玩，也很想做好人，她說以後管教孩子的黑臉，只能靠自己了。

▲▼王棠云3招實力寵夫。（圖／翻攝自IG）

▲維持保養好習慣，自己看了也開心。（圖／翻攝自IG/sarah9_23）

PLUS一周敷臉５天

她分享「敷臉」很重要，最多一周能敷5天，會使用面膜，也會濕敷化妝水。只要小孩睡覺就是她的自由時間，晚上她就是邊敷面膜邊追劇，抓緊時間保養。坐月子期間曾沒保養，能明顯感受氣色變很差。

關鍵字：

王棠云, 余文樂, 愛情, 婚姻
fashion.net

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