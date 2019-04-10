手機永遠靜音「超難找」的4大星座！巨蟹靠緣份、水瓶懶得接電話

編輯／Ann 圖／翻攝自unplash

不知道大家有没有發現，打電話給某些人，他們永遠不會接，因為他們的手機長期處在靜音狀態，所以要找他們看得是緣分啊！以下就公開手機永遠靜音的4大星座，就是不想被打擾！看看你上榜了嗎？

巨蟹座

巨蟹座絕對要上榜啊，大家都知道巨蟹很喜歡一個人放鬆在家，而且最討厭就是吵雜的環境。只要跟他們相處就會發現，手機基本上都是靜音，也很少打電話，所以有急事要找巨蟹，看得都是緣份，另外如果不是急事，巨蟹的回覆速度也是因人而異，很常放著就忘記回了呢。

天蠍座

天蠍座是天生傲嬌的星座，當他要找人的時候，你必須馬上接電話，不過如果你要找他，那就要看他的心情了。他們常常上演人間蒸發的戲碼，消失很久之後才出現，身為他們的朋友真的要習慣，因為天蠍喜歡給自己留一些空間，這才是最舒服的相處方式。

射手座

射手座不喜歡被掌控的感覺，也不會煲電話粥，有事情都是立馬說完結束。而且常常在外面的他們，不太有時間看手機，如果有事想找射手，除了要看他想不想接電話，也要看他在哪裡玩，這一攤結束才可能輪到你，不過需要做好心理準備，可能要等很久。

水瓶座

水瓶座手機長期靜音的第一個原因就是，覺得接電話太麻煩，並且會打斷當下在做的事情。另外他們也很討厭講電話，覺得當面講更清楚，或是打字也能傳達一樣的事情，久而久之就更少人會打給水瓶了，也就更習慣把手機放得遠遠的。

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