紫色控必搶！凱莉珍娜攜手愛迪達以彩妝靈感推出「Reveal Your Voice」系列

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來自卡戴珊家族（Kardashian）的凱莉珍娜（Kylie Jenner），年僅21歲其資產已經達到美金10億元（約台幣300億元），被列為全球最年輕富豪第一名，而在去年加入Adidas後，終於在最近發佈了與Adidas合作的系列「Reveal Your Voice」，其設計靈感圍繞在Kylie Jenner的彩妝品牌「Kylie Cosmetics」上，讓人好奇會有什麼樣的設計。

▲Kylie Jenner年僅21歲，就躋身全球富豪榜單中。（圖／翻攝自愛迪達官網）

▲此系列以凱莉珍娜的彩妝品牌「Kylie Cosmetics」為靈感。（圖／翻攝自愛迪達官網）

「Reveal Your Voice」系列，將以清爽的藍色以及神秘的紫色為主題，推出運動套裝、帽T、長褲以及鞋款，而運動外套與帽T皆為短版設計，其中，運動套裝以Adidas的Logo，作為標籤套用在服飾上面，整套穿起來會非常好看；鞋款的部分，是一雙Falcon老爹鞋，同樣使用紫色與藍色，相當好搭配。

▲運動套裝。（圖／翻攝自愛迪達官網）

▲以神秘紫色為主題的服飾。（圖／翻攝自愛迪達官網）

▲Adidas Falcon 老爹鞋。（圖／翻攝自愛迪達官網）

此外，根據時尚雜誌《Vogue》的採訪，Kylie Jenner說「當在挑選衣服時，會考慮到我的妝容，衣服優先選擇，再來才是化妝」。對「Reveal Your Voice」系列有興趣的女性朋友們，目前美國官網已經可以購買，不過台灣暫時沒有發售消息，喜歡的話可以上官網看看哦！

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