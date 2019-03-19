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肯爺：人人有Yeezy穿！　adidas宣布今年將發售超過20雙的Yeezy

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編輯／Duke

自從去年Adidas將幾款熱門的Yeezy重新發售後，人人有Yeezy的時代漸漸到來，而今年到目前為止，已經發售了6款的Yeezy，分別是2款Yeezy Boost 700、3款Yeezy Boost 350與將於3／23發售的Yeezy Boost 700 V2，而Adidas似乎不打算停止海量發售Yeezy系列。

▲YEEZY。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

▲YEEZY。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

▲YEEZY。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

▲YEEZY。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

▲今年為止發售的2雙Yeezy Boost 700。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

▲YEEZY。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

▲3／16發售的3款地區限定配色。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

根據《CNBC》採訪Adidas CEO Kasper Rorsted的報導指出，Adidas與肯爺（Kanye West）將做出一些改變，並表示2019年將會發售超過20雙的Yeezy系列，其中將有少量發售的鞋款與地區限定的鞋款，不過，主要還是著重於Yeezy Boost 350的發售，其他款亦會少一點。

如此一來，大家要原價買到的可能性大大增加，因為大量不間斷的發售，將會影響鞋子的轉售價格，甚至有機會進到Outlet也說不定，喜歡的朋友，最新的Yeezy Boost 700 V2將於3／23發售，記得去排隊哦！

▲YEEZY。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

▲YEEZY。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

▲將於3／23發售的Yeezy Boost 700 V2。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

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關鍵字：

Yeezy, Adidas, 肯爺, YeezyBoost350, YeezyBoost700
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