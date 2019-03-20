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下訂單要等一年！街頭品牌ASSC竟先推出真假辨識APP

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編輯／Duke

於2017年颳起潮流界旋風的街頭品牌ASSC（Anti Social Social Club），以品牌自身的名稱，印在服飾背後，引起了不小的騷動，不過，ASSC的設計自2017年開始，永遠都是這樣，並且發貨速度全世界最慢，最快2個月，最慢1年都有可能，這也讓ASSC的客源損失慘重，而在最近，ASSC在官方IG上公佈了一段影片，表示將推出真假辨識系統的App。

▲ASSC真假辨識App。（影／翻攝自IG@antisocialsocialclub）

這個App可以透過鏡頭，掃描ASSC單品上的標籤，然後系統就會自動辨識，再告訴各位是否為正品，這對於相當好仿冒的ASSC產品來說是一大利多，不過，有許多網友紛紛在底下留言，表示「這個牌子就是個垃圾」、「等待發貨要整整一年」、「這個想法還不錯」，雖然罵聲居多，但還是有網友肯定ASSC的一番作為。

▲ASSC真假辨識APP。（圖／翻攝自IG@antisocialsocialclub）

▲網友對於ASSC的新App，紛紛不買單。（圖／翻攝自IG@antisocialsocialclub）

對於ASSC這個牌子，大家罵還是多於稱讚，畢竟，久久發貨一次、萬年不變的設計、糟糕的品質，使ASSC這個品牌被上了大大的標籤，就看這次ASSC推出的真假辨識系統App，能不能為ASSC帶來新的氣象囉！

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關鍵字：

ASSC, 真假辨識系統, App, AntiSocialSocialClub, 潮流, 街頭
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