林俊傑拎40萬愛馬仕包　腳踩亮片鞋扮瘋狂亞洲富豪

▲林俊傑拎約40萬元的愛馬仕HAUT A COURROIES 包，上面掛著KAWS的公仔。（圖／翻攝jjlin IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

將在27日過37歲生日的林俊傑，參加朋友舉辦的三月壽星「瘋狂亞洲富豪」電影主題的生日派對提前慶生，他穿上「義大利搖滾鞋王」Giuseppe Zanotti送他的金色亮片鞋，拎著愛馬仕（Hermes）40萬元的HAUT A COURROIES 40包，行頭名符其實是「亞洲富豪」。

▲「義大利搖滾鞋王」Giuseppe Zanotti送林俊傑的金色亮片短靴。

同場的林志穎則穿金色亮片打歌服上陣，浮誇裝扮一出場都讓朋友們驚呆了；林俊傑則氣質路線，僅在腳上做文章，得意秀Giuseppe Zanotti設計的亮片短靴，更讓粉絲注意的是他拎的愛馬仕HAUT A COURROIES 40包，此包款其實是柏金包與凱莉包的「前輩」，早在1892年就以放置馬鞍的專用包之姿問市。

▲林志穎（右）穿金色亮片打歌服參加生日派對。

不僅懂得買精品犒賞自己，林俊傑也是藝術愛好者，他的愛馬仕包上掛的是藝術家KAWS的公仔，他也趁周末去欣賞拍賣行富藝斯（PHILLIPS）於BELLAVITA寶麗廣塲舉辦的神秘藝術家《班克斯：叛逆有理》展覽，當個內外都有質感的貴公子。

▲林俊傑參觀《班克斯：叛逆有理》展覽。