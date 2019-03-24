JENN LEE李維錚用五張拍立得告訴你　她眼中的「情色與時尚」

有人說性感的衣服不能稱作時尚，女人穿上貼合曲線、暴露身材的服飾，不過是在物化自己，自打女權主義的嘴巴。

我不同意。

我總認為，把性掛在嘴上的女人，不是浪蕩，而是自信，穿著打扮性感的女人，不是引狼入室，而是小手勿動。談回時尚界，以性為靈感的設計師從來就不在少數，Jean-Paul Gaultier那件有穿等於沒穿、穿上卻等於征服全世界的胸衣，Tom Ford說他裸體創作時更有靈感，反正時尚就是為了性，Vivienne Westwood更是直接開了一間名為「SEX」的後龐克小店，越裸露，她越愛。

然後還有這位，剪了一頭薄荷綠短髮的台灣設計師JENN LEE李維錚，我記得第一次滑到她的Instagram時，只覺得這位總是抹上誇張唇色、一年四季都當夏天在穿衣服的女人，天殺的，真的好性感，接著我滑到她的設計、她的Lookbook，卻又有股說不出來的頹喪及脆弱。

怎麼會？為何有人外表那麼冷豔性感，做出來的衣服卻是另一回事？關於性，關於時尚，關於這團人們想碰卻不敢碰的謎，JENN LEE這就以五張拍立得告訴你，她眼中的「性與時尚」，就像天雷與地火，緊緊相勾。

屌 DICK

我覺得男人擁有的這項「天賦」，就是非常直接、且直覺性的視覺衝動，我一看到它，身體就會自然發熱、顫抖，它實在是太性感了，看再多次都是。

時尚界以「性」、「性器」作為靈感設計師相當多，您認為性與時尚之間的連結是？

我很喜歡Vivienne Westwood對於性的詮釋，她很直接、很大膽，我不認識她，卻好像可以透過「性」與她產生共鳴，當然Tom Ford也認為性就是他的靈感，不過就設計師而言，我覺得靈感是很私密的事，卻又不得不和商業連結。性和商業，你不覺得差別很大嗎？（Wazaiii編輯點頭如搗蒜）對我而言，性非常吸引我，所以我做的衣服、畫的草圖、找的靈感都跟性有關。不過也有一部分的設計師會利用性來製造話題，讓跟我同樣類型的消費者買單，一個是屬於自己的靈感，另一個則是商業的操作，我覺得性與時尚的連結有這兩種。

幸運洞 LUCKY HOLE

我並不特別覺得荒木經惟的情色攝影作品特別吸引我，我反倒更喜歡Helmut Newton更光滑、更高級的裸露美學，很多人覺得情色攝影等同於物化女性，但我完全不這麼想，我認為照片中的女人相當有力量，特別是和裸女撲克牌擺在一起，我覺得很無厘頭，同時也很性感。

除了「情色攝影」，是否有其他藝術形式直接或間接的影響了您的創作風格？

JENN LEE 18秋冬系列的靈感，就是90年代被禁播的，趙一豪的《把我自己掏出來》，我記得我第一次看到他的MV時，整個人直接愛上他（咦？）當時我寫了一封信給他，告訴他我很喜歡他跟他的音樂，我從他的歌裡面聽到對於人生的絕望，還有不想做愛的嘶吼，我覺得很有趣，所以做了一系列狂暴、奔放，又有點頹廢、不修邊幅的衣服，而紅色不但代表著性、代表著戀物，同時也象徵著血流不止的暴力美學。

腳趾 TOE

我會拍下這張照片，不是因為我知道這是瑪麗蓮夢露的腳趾，當然她很性感，不過這雙腳內八的擺放、指尖輕微的觸碰，才是真的讓我覺得性感的地方。

搭上了時光機，您會想回到哪個年代的時尚世界？會是夢露當紅的五零年代嗎？

其實我最希望可以永遠生活在九零年代，當時的社會氛圍很隨性、很不羈，每個人都很真實，當時的時尚趨勢也是，簡簡單單、輕輕鬆鬆，女人愛穿什麼就穿什麼，非常真實且自由，跟現代很不一樣，我常覺得世界很亂、自己很累。

友情 FRIENDSHIP

這是我的姊妹去埃及旅遊時買來送我的，我當時收到只有「妳真懂我」四個字，我沒有使用過這只皮鞭，但我可以大方承認我有用過類似的助性道具。

山本耀司曾說過：「完美是醜陋的，在人類製造的失誤中，我希望看到缺憾、失敗、混亂、扭曲。」同樣不強制布料的完美貼合，反倒彰顯「女性自由」、甚至敢於暢聊「性與時尚」的您，對這段話的解讀是什麼？

我常覺得人們把負面評價看得太重了，不管是服裝或是自我，不完美又如何？失敗又如何？特別當我是身為一名替女性服務的設計師，我了解「女人」、了解「性」，也了解「時尚」，對我而言，最高級的時尚，絕對跟性愛脫不了關係。拿照片裡的皮鞭來說，對於「皮革」這件事，很多人將它冠上「暴力」、「強勢」等形容詞，但我反倒認為皮革是最能貼近女性身體的面料，它代表著不完美的情慾，它包覆著女人的自信與不安，皮革是性，是自由，也是我的最愛。（笑）

柏林 BERLIN



這張其實是奧黛麗赫本的肖像，當時我覺得她太甜美了，而且眼睛一直盯著我看讓我不太舒服，所以我就把絲網印刷的板子遮上去，再把我當時在柏林蒐集到的照片、明信片零星的拼貼、覆蓋，竟然就滿性感的。

您曾說過「Freedom自由」與「Fetish敗物」是影響您最深的，這跟您熱愛極具拼湊感、混亂感的非主流風格有關嗎？

自由存在於限制當中，敗物是對愛慾的極限。（本日金句出現）曾經我對自由的定義是「愛怎樣就怎樣」，直到我去了一趟德國的納粹集中營後，想法就此完全改觀。當我看到囚禁猶太人的監獄裡，有一扇小小的、看出去是一片綠油油草地的觀景窗，我覺得那樣的自由特別遠，卻也特別美，所以我認為真正的自由必須存在於限制當中，而敗物則是一條自我放縱的道路，兩種情緒搭在一起，進而成就了我的風格，就如同「性」與「愛」一樣。

採訪後記

Wazaiii編輯還記得拍攝前一天，正好得知JENN LEE和男友Dennis登記結婚了，進到宛如（性）藝廊般的工作室，一身俐落收腰的高提耶套裝的她，講話慢慢的、笑容甜甜的，有夠違和，卻又真實到不行。

然後我終於想通了，原來性感不是一種表象，而是一種選擇，選擇承認自己享受性愛、選擇穿上最合身型的皮革服飾、選擇在舒服的時候展露身體、並隨時有權選擇不讓男人白吃冰淇淋。

性的收尾是高潮，時尚的極致也是高潮，我們都體驗過所謂生理上的高潮，感覺挺好的，那麼心理的？

誰管它，我爽就好。

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