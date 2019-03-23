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南韓5家質感小包品牌推薦　泫雅同款包千元就能入手

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▲韓國小包包。（圖／美人圈）

上次介紹完「南韓包包品牌推薦」後～又要來推出南韓小眾品牌包包第二彈啦！除了泫雅熱愛的《SAMO ONDOH》、《Elbategev》、韓劇女主角必背的《Joseph & Stacey》等等，讓我們來看看吧～去南韓之前趕快查起來！

《SAMO ONDOH》泫雅超愛～紅唇、玫瑰元素

第一個要介紹的就是最近竄紅超快的《SAMO ONDOH》是一個來自南韓的設計師品牌，受到不少明星青睞，泫雅更是它們家的粉絲，時不時可以看到她背。

▲韓國小包包。（圖／美人圈）

質感很好，月球、玫瑰和大紅唇的設計是它們家的招牌元素，價位落在2000～3000多，喜歡有點低調的個性感的女生可以找找有沒有喜歡的款式喔！

▲韓國小包包。（圖／美人圈）

《Elbategev》簡約設計超高級～超美半月包想擁有

《Elbategev》是一個來自南韓的小眾品牌，包包的設計簡單大方，是一款打造清新自然的包包品牌。價位在3000以上，簡約設計適合20～30歲女性搭配，有點預算的女生可以找找喜歡的款式喔！

最有特色的是這款半月包，可以手提也可以掛在腰間。

▲韓國小包包。（圖／美人圈）

《Joseph & Stacey》韓劇女主角必備包包款

《Joseph & Stacey》也是近年來經常在韓劇中女主角常拿的包包之一，許多名媛與模特也都開始背戴它，更是經常IG洗版的商品。

帶點英式簡約的風格，還有復古的設計，在材料和剪裁上都非常注重的手工製作。

▲韓國小包包。（圖／美人圈）

不過《Joseph & Stacey》的包包價位偏貴一點，約落在5000～8000多，特別推薦們家的錢包系列，價位落在1000多之外，質感也很不錯喔！推薦給小資女們。

▲韓國小包包。（圖／美人圈）

《FORMEL CAMELE》質感包款別錯過

《FORMEL CAMELE》的包包真的很好看～除了包款之外，他們家還有賣首飾和鞋子，價位約在4000～5000千台幣，不過官網上經常有打折的折扣喔，喜歡的女孩們不要錯過。

▲韓國小包包。（圖／美人圈）

《LATE, LEE STUDIO》超美幾何輪廓元素

《LATE, LEE STUDIO》是南韓的小眾品牌，包包在幾何元素和輪廓上都有獨特的設計味道，顏色上主要以舒服的白色和米色為主，看起來非常的乾淨自然。價位上約落在4000左右。

許多女星像是Red Velvet的Yeri和Twice的Momo都有背過他們家的東西喔～

▲韓國小包包。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG＠samo_ondoh、＠Elbategev、＠josephandstacey、＠formelcamele、＠lateleestudio.lee

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓星, 泫雅, 包包, 小包, 小眾品牌
fashion.net

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