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球鞋妹子們一週間穿搭　簡單素T搭牛仔褲就很潮

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COOL 的各位粉絲們一定對我們近期在 IG 所提倡的 Hasgtag #COOL_OOTD，也從個位數則貼文來到破千篇了，想跟上這波，還請穿上你們的虧裝上傳至個人 IG，並標記 #COOL_OOTD & Tag 我們 ( @cool_magazine_taiwan)，就有機會登上 COOL ！

 此番 COOL_OOTD 將重點擺在那些標註 COOL_OOTD 的潮流妹子們，舉凡一些很日常的 T 恤搭配，到虧裝滿滿的帥氣 OOTD 都有許多投稿，感興趣的就一起來看看妹子們都怎麼搭配吧！

Monday

image via/ vv.tan

週一就來點休閒的搭配，以簡單的素 T 搭以牛仔褲，而服飾的簡約更顯得腳下的 Air Max 97 特別搶眼。

Tuesday 

image via/ mia.w19

說真的每當不知道要穿什麼的時候，一件 oversize 就足矣！休閒中帶有性感的最佳穿搭，最後，鞋款當然也不能馬虎！

Wednesday 

image via/ kaku_natsuko

上身及下身都以格紋拼接打造整體，不過因為都選用暗色系的關係，使這身 OOTD 即便穿上裙子也很有性格。

Thursday

image via/ ourdaily_ootd

較為文青一點的風格，將短袖襯衫紮進卡其色高腰寬褲中，再搭配上活潑色系的背心，最後短髮造型也為整體增添不少清新感。

Friday

image via/ hi.d_

快樂週五當然要選用活潑一點的色系，黃色及紫色一般來說都是偏不好搭配的配色，不過兩者搭在一起卻不違和，連配件類如帽子、襪子都選用相同配色襯托。

Saturday

image via/ tingting_oqll

週六放假直接將所有虧裝單品上身拍一波帥的是一定要，格子外套、落葉迷彩褲等看似複雜的花樣搭在一起呈現出另一種華麗的風格。

Sunday

image via/ x_xl.326

週日趁著假期最後一日走出戶外，以輕便的穿搭為主軸，選用亮紅色的配件點綴，再揹上小包打造輕鬆出遊的 OOTD。

※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀 :

COOL OOTD │ 丹寧就是百搭！一覽「DENIM STYLE」穿搭一週間

COOL OOTD │ 冬天就是要穿「刷毛外套」啊！一覽 FLEECE JACKET 秋冬穿搭一週間

關鍵字：

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