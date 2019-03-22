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自拍照越來越少、總是回憶往事　10條初老症狀你中了幾條？

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編輯／Duke　圖／翻攝自Unsplash

有看過台劇《我可能不會愛你》的各位，可能不會對「初老症」太陌生，每當人們到了一定的年紀後，會開始出現初老的現象，下面幫各位列出10條最常見的「初老症」現象。

1.以前可以玩到天亮，現在只要熬夜一天就覺得很累

▲初老症。（圖／翻攝自Unsplash）

年輕時，去夜店、KTV、夜遊、打牌，一整晚不睡覺也不覺得累，到了一定的年紀後，變得完全無法做這些事情，熬夜到天亮根本不可能。

2.床頭櫃開始出現一堆藥品

▲初老症。（圖／翻攝自Unsplash）

到了一定的年紀，常常頭痛、身體痛，很需要一堆藥品在身旁，才會安心。

3.朋友聚會，聊得是往事，現在的話題閉口不談

▲初老症。（圖／翻攝自Unsplash）

每隔幾年，就會有同學跳出來辦同學會，好幾年不見的的老同學，見面當然要聊個痛快，但是會不知不覺聊起往事，而且會滔滔不絕，但聊起現況，卻字句不提。

4.睡覺都睡不久，莫名其妙一大早醒來

▲初老症。（圖／翻攝自Unsplash）

遇到了休假，想要睡個痛快，但卻發現睡不久，常常一大早醒來，想要繼續睡下去，也睡不著。

5.越近的事情越容易忘記，反而以前的事都記得超清楚

▲初老症。（圖／翻攝自Unsplash）

人老了是會念舊的，時常回憶以前的事情，也會開始找一些，以前的照片來看。

6.皺紋開始出現

▲初老症。（圖／翻攝自Unsplash）

以前會煩惱青春痘太多，現在則是煩惱皺紋的出現。

7.逐漸脫離社交圈

▲初老症。（圖／翻攝自Unsplash）

會有這樣的想法出現，很大的原因是懶惰，放假不想出門，只想待在家裡休息，也不想認識新朋友，因為懶的重新介紹自己。

8.開始注意養身食品與商品成份

▲初老症。（圖／翻攝自Unsplash）

會開始保養身體，吃一些健康食品或中藥，買東西時，也會注意成份標示有沒有問題。

9.風景與食物的照片佔滿社群版面

▲初老症。（圖／翻攝自Unsplash）

自拍照越來越少，就算有也不會去調色，而且發的都是風景照或是美食類的。

10.討厭在外過夜，因為要帶的東西太多了

▲初老症。（圖／翻攝自Unsplash）

以前喜歡往外跑，常常住朋友家或是男女朋友家，上了年紀不再做這種事了，因為要帶的東西太多了。

「初老症」的出現，代表到了一定的年紀，身體不再像以前可以為所欲為，上面整理的10條「初老症」的現象，各位中了幾條？

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關鍵字：

初老症, 容易忘記, 脫離社交圈, 皺紋出現, 我可能不會愛你
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