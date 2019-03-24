春天印象就交給「針織外套」　今年正夯的米白色清爽零失誤

乍暖還寒的時節，總是讓人有點不好掌控日夜溫度的變化。有時早上剛起床時感到涼意便選了可以禦寒的衣物，但出了門、到了正午又會覺得悶熱難耐。在不穩定的早春，一件輕薄的針織開襟外套不僅能讓衣物的增減更有彈性，也可輕鬆打造出婉約的女子氣息。

既然針織外套是一款適合春天的單品，也千萬不能忽略了顏色所展現的季節印象。配合春暖花開的景致，選擇淡雅的可愛彩度就能為衣著帶來朝氣感。暫別基本色彩，以清爽活潑的女孩色調迎接溫暖的新季節。

米白色針織外套

清爽零失誤的首選當然還是自然的米白色調！與任何衣著一同著用也無須煩惱搭配問題，想營造俐落的大人感時以一致感的大地色系就能組合出高分造型。

春天就是屬於印花單品的季節，天氣一溫暖起來便可以看到印花長裙紛紛現身街頭。在搭配花色搶眼的下身時，就利用米白色的針織外套一同呼應春日氛圍吧。

駝色針織外套

基本的黑白穿搭難以表達出溫暖時節的氣氛時，只要利用春日氣息濃厚的針織外套，並選擇駝色款式就能跳脫出彩度不高的基本穿搭公式當中。

想展現低調的女人味時，駝色的針織外套絕對是穿搭的極理想單品。只需隨興搭配上飄逸的裙裝即可擁有優雅的大人感韻味。

紫、橘針織外套

紫色做為今年的大勢色彩，若是不敢輕易穿著的話，就從針織外套開始上手紫色穿搭吧。鮮豔度較高的顏色可以作為穿搭主角，其餘的衣著單品就算色彩單純也可以很有注目度。

針織外套除了作為外套使用之外，當成披肩應用也是常見的穿搭方式之一。隨興的繫於肩上，挑選鮮豔的彩度就可以相當具有點綴效果。

黃色針織外套

黃色系不知道該怎麼穿搭時，選擇百搭的丹寧褲就沒錯了！相近的色彩讓造型相當協調，也有效提亮了整體印象。

較為鮮豔的黃色針織外套，搭配黑色的下半身也是除了單寧材質單品之外另一個不會失誤的選擇。

綠色針織外套

粉嫩的綠色春意相當濃烈，搭配上自然的大地色彩，簡單的造型也可以讓人印象深刻。

有彩度的針織外套，只要搭配上牛仔褲都是簡單又出色的造型表現。相近的色彩提升了穿搭的好感度，簡約卻不失時髦氣勢。

藍色針織外套

想要挑戰粉嫩色彩卻不想給人太過少女的感覺時，帶有一絲成熟氣息的藍色針織外套會是個不錯的選擇。

想營造出大人感的針織外套穿搭時，帶灰的藍色充分詮釋出沉穩的優雅氣質。搭配合身褲裝，輕熟的女士形象就呼之欲出。

Photo：SHIPS, BAYCREW'S

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