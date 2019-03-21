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翹臀珍不甩未婚夫偷吃風波　合體撈金設計墨鏡

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▲▼ 翹臀珍 Quay Australia 。（圖／IG）

▲剛宣布訂婚的JLo（右）與A-Rod合體拍攝Quay Australia廣告。（圖／翻攝JLo IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

49歲美國女星「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，JLo）日前被小6歲的紐約洋基隊退役球星A-Rod以10克拉大鑽戒套牢，宣布將梅開四度，但A-Rod迅速被爆背著她偷吃前隊友的前妻。不過翹臀珍顯然不受影響，開心宣布與太陽眼鏡品牌Quay Australia推出聯名款，還拉未婚夫一起拍廣告，齊心撈金。

▲▼ 翹臀珍 Quay Australia 。（圖／IG）

▲A-Rod套牢JLo的巨鑽令人印象深刻。

猶記得JLo曬出巴哈馬群島的求婚照，那顆祖母綠形切割求婚巨鑽與她的美甲都成為討論焦點，宣布喜訊不到兩周，準夫妻已合力搶錢，成為Quay Australia廣告主角，並發布6款Quay x JLo的女性太陽眼鏡，以及5款Quay x Arod男性太陽眼鏡，價位分別落在1500元至1800元之間不等。

▲▼ 翹臀珍 Quay Australia 。（圖／IG）

▲JLo（左）與A-Rod分別設計多款聯名太陽眼鏡。

JLo透露幾年前發現時髦的Quay Australia太陽眼鏡，從使成為忠實擁護者，讓人見識身價驚人的天后級人物，對於平價好物也是愛不釋手，她的時尚品味還影響另一半，連A-Rod也愛戴此品牌的眼鏡，當團隊找上這對準夫妻設計，兩人毫不考慮就答應了。

▲▼ 翹臀珍 Quay Australia 。（圖／IG）

▲▼ 翹臀珍 Quay Australia 。（圖／IG）

▲Quay x JLo的女性太陽眼鏡（上），充分展現她的個人風格。

關鍵字：

Quay Australia, 翹臀珍, JLo, A-Rod, 珍妮佛羅培茲
fashion.net

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