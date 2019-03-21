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IKEA藝術節8款限定地毯來襲！呼聲最高的Off-White　竟然不是最貴的

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編輯／Duke

去年IKEA發佈了全新的2019 IKEA藝術節企劃，同時邀請8位來自世界各地的知名設計師以及藝術家，分別設計8張不同的地毯，其中，都是運用各自獨特的創意打造的產品，每張地毯皆使用羊毛等天然材質，而製作過程，僅一款使用機器編織，其餘皆為手工編織，下面就帶各位介紹這8張地毯吧！

▲IKEA藝術節。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲2019 IKEA藝術節地毯。（圖／翻攝自IKEA官網）

1.Virgil Abloh短絨地毯

Virgil Abloh身為Off-White的設計師，採用的設計當然是經典的標語，售價為人民幣1,999元（約台幣9,200元）。

▲IKEA藝術節。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲「KEEP OFF」地毯。（圖／翻攝自IKEA官網）

2.Seulgi Lee平織地毯

這位來自南韓的設計師，擅長利用圖形來設計，售價為人民幣2,499元（約台幣11,500元）。

▲IKEA藝術節。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲Seulgi Lee所設計。（圖／翻攝自IKEA官網）

3.Filip Pagowski平織地毯

波蘭插畫家Filip Pagowski來頭可不小，知名品牌川久保玲（Comme des Garçons）的愛心就是由他所設計的，售價為人民幣1,499元（約台幣6,900元）。

▲IKEA藝術節。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲運用複雜編織創作而成的。（圖／翻攝自IKEA官網）

4.Craig Green平織地毯

英國時裝設計師Craig Green所設計，這個創作是延續同名品牌2018春夏的創作，售價為人民幣1,499元（約台幣6,900元）。

▲IKEA藝術節。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲延續Craig Green 2018春夏的作品。（圖／翻攝自IKEA官網）

5.Chiaozza短絨地毯

來自美國的藝術家，運用小插畫營造夏天的感覺，售價為人民幣2,999元（約台幣13,800元）。

▲IKEA藝術節。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲有濃濃的夏季味道。（圖／翻攝自IKEA官網）

6.Misaki Kawai短絨地毯

日本藝術家，所創作的獅子家庭，售價為人民幣2,499元（約台幣11,500元）。

▲IKEA藝術節。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲可愛的獅子家庭。（圖／翻攝自IKEA官網）

7.Noah Lyon短絨地毯

同樣來自於美國的藝術家，使用眾多動物，並利用動物的手腳打造的地毯，售價為人民幣2,499元（約台幣11,500元）。

▲IKEA藝術節。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲運用動物的手腳圖案創作而成。（圖／翻攝自IKEA官網

8.Supakitch短絨地毯

這位來自法國的藝術家，運用花花草草，塑造出蛇的形狀，售價為人民幣2,999元（約台幣13,800元）。

▲IKEA藝術節。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲花花草草拼出而成的蛇。（圖／翻攝自IKEA官網）

據悉該系列將於4／8在上海徐匯商場以及IKEA北京西紅門商場限量發售，不過，目前暫時沒有台灣發售的消息，喜歡的朋友們可能要再等等了。

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關鍵字：

IKEA, 藝術節, 限量, 地毯, 設計, 藝術, Off-White
fashion.net

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