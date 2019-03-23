復古霓虹運動風回歸！日本鞋店元老AtmosＸNike　3／23限量開賣

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為了慶祝誕生於1994年的Nike Air Max 2 Light滿25周年，日本鞋店元老Atmos與Nike合作，推出全新的Nike Air Max 2 Light Atmos系列，並且為了此系列，重新裝飾位於明治通的店點，可見有多麼重視這次的發售。

▲Atmos明治通店點，全新裝飾。（圖／翻攝自Atmos官網）

▲Nike Air Max 2 Light Atmos系列產品。（圖／翻攝自Atmos官網）

Nike Air Max 2 Light Atmos系列產品，將推出外套、長袖T-Shirt、短袖T-Shirt、長褲以及帽子，而顏色皆採用霓虹色，打造出復古感；鞋子的部份，是透過拼圖的方式，將復古圖案以及配色拼接起來，使整雙鞋看起來非常亮眼。

▲風衣外套，售價為日圓16,500元（約台幣4,600元）。（圖／翻攝自Atmos官網）

▲復古風褲，售價為日圓10,000元（約台幣2,800元）。（圖／翻攝自Atmos官網）

▲長袖T-Shirt，售價為日圓7,000元（約台幣1,960元）。（圖／翻攝自Atmos官網）

▲短袖T-Shirt，售價為日圓6,000元（約台幣1,680元）。（圖／翻攝自Atmos官網）

▲復古帽子，售價為日圓6,000元（約台幣1,680元）。（圖／翻攝自Atmos官網）

▲Nike Air Max 2 Light Atmos，售價為日圓20,000元（約台幣5,600元）。（圖／翻攝自Atmos官網）

這次的Nike Air Max 2 Light Atmos系列產品將於3／23登陸各大日本Atmos店點、APP以及官方網站，喜歡的朋友，可以開始找代購囉！

發售店點

Atmos明治通店（ 東京都渋谷区神宮前6-23-2）

Atmos千葉店（千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉 5F）

Atmos名古屋店（愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO南館 4F）

Atmos札幌店（北海道札幌市中央区北5条西2丁目 札幌ステラプレイス3F）

Atmos橫濱店（神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 横浜ジョイナス 1F）

SportsLab By Atmos大阪店（ 大阪府大阪市中央区心斎橋筋 2-7-6）

Atmos博多店（福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 アミュプラザ博多 5F）

Atmos京都店（京都府京都市中京区新京極通六角下る桜之町420番地）

Atmos金沢店（石川県金沢市堀川新町3-1 フォーラス金沢1F）

SportsLab By Atmos廣島店（広島県広島市中区新天地4-7）

Atmos Pink原宿店（東京都渋谷区神宮前3-22-6）

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