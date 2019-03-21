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Dyson推破萬元「個人化」小電扇　造型像機器人好療癒

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▲Dyson Pure Cool Me。（圖／翻攝美國Dyson）

▲Dyson Pure Cool Me。（圖／翻攝美國Dyson）

▲Dyson Pure Cool Me個人化小電扇，外型討喜。（圖／翻攝美國Dyson，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

Dyson今（3／21）在美國官方網站，正式公布旗下渦流倍增器系列的新產品「Pure Cool Me」，主打小範圍使用，與一般無葉片的設計不同，採用弧形面盤導引上下氣流集中於一處再向外吹送，讓這產品與其他同系列產品，有著差異化的外型，而這樣頗具詩意的氣流導引，配上破萬元售價，果真承襲了Dyson「精品家電」的市場風格。

▲Dyson Pure Cool Me。（圖／翻攝美國Dyson）

▲圓弧外型像是可愛機器人，只差沒有貼上眼睛了。

機身採用圓柱狀設計，上方則以圓弧形設計導引內部氣流，將2道風力在弧形面板上相遇並向外部吹出，使用者可用手掌上推或下移，來調整風向的位置，而機身則可提供70度的搖擺，讓小範圍的空間都能感受到涼意。

▲Dyson Pure Cool Me。（圖／翻攝美國Dyson）

▲Dyson Pure Cool Me。（圖／翻攝美國Dyson）

▲Dyson Pure Cool Me。（圖／翻攝美國Dyson）

▲使用上移或下滑面板調整上下風向，機身也可左右搖擺。

機身上還有吸附遙控器的專用區域，另有LCD面板可顯示風速，環形的HEPA濾網與活性碳，可確保內部流動的空氣清潔，意味著不會有灰塵堆積，因此使用者也不需要特別去清掃內部的環形結構，只需要從外部擦拭弧形面板即可。

▲Dyson Pure Cool Me。（圖／翻攝美國Dyson）

▲環形濾網確保吹出的空氣乾淨。

由於機身小，可以放置在辦公桌、床頭櫃或是茶几上，在小空間的運用上也更加自由，除了吹涼風的風扇之外，2層過濾系統的設計也能將之作為空氣清淨機看待，針對個人或小空間的使用者能有更多選擇，然而售價還是一樣很高檔，美國定價為349.99美金，折合約10,500元台幣。

▲Dyson Pure Cool Me。（圖／翻攝美國Dyson）

▲可放在茶几上與小空間使用。

關鍵字：

Dyson, Pure Cool Me, Pure Cool, 氣流倍增器, 風扇
fashion.net

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