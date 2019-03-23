這款似曾相識的吸塵器　卻是讓吸地「不手酸」的新設計產品

▲主打人體工學的Lofstrand 真空吸塵器。（圖／翻攝Ja Heon Lee behance，以下同）

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不可否認，大家對於插電式吸塵器的懷念程度愈來愈低了，市場上更血淋淋的反應了插電吸塵器商品的退敗，比起大而笨重的產品，大家更想要小而方便的無線吸塵器設計，但其實除了電池蓄電能力、輕巧化之外，還有人體工學方向需要再發展。

雖然無線吸塵器使用上相當方便，但不諱言長久使用下來，確實會有手酸的問題，既然無法將產品直接變的輕巧，使用上的人體考量相對重要，一位南韓設計師 Ja Heon Lee 針對這項問題，也提出一種新設計，以「杵拐杖」的概念，讓手持式無線吸塵器的「手腕哀嚎」能減輕。

▲現今產品設計會讓手腕感到壓力。

Ja Heon Lee觀察到市售相關產品設計，都把重量施加在手腕的關節處，長期或經常使用此類工具的使用者，可能會對手腕關節造成不良的影響，所以設計出 Lofstrand 真空吸塵器，採用 Lofstrand Crutch（洛氏拐）的結構，其實洛氏拐就是一種拐杖，現已成為助行器的標準。

把吸塵器機身安排在上臂上方，並把把手設計在機身前方，讓使用時的手腕與手臂成為一直線，以避免全部壓力都在手腕上。

但這畢竟還是一個設計概念，還是要考量使用時的姿勢與應用面，不過至少此設計獲得了不少關注，代表現今的無線吸塵器產品，仍有值得期待的改進之處。

▲手把上有設置操作按鍵。