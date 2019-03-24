Dappei／早春不怕忽冷忽熱　時尚又俐落的4種牛仔外套搭法學起來

文字。 圖片／Dappei

牛仔一直是流行的代表單品之一，舒適、時髦又好搭的款式可以說是萬年不敗，其中牛仔外套更是晚冬、早春之際的搭配利器，不薄不厚的牛仔布十分適合季節交替時刻。而牛仔外套雖然看起來大同小異，但搭配上不同的單品就會有不同的風格，現在就一起來看看牛仔外套該如何搭配吧！

一、牛仔外套＋窄管長褲

牛仔外套搭配窄款長褲給人一種自然、率性的視覺感受，無論是搭配靴子還是球鞋都很適合，是看似簡單卻時尚的搭配。許多明星最常套用這種輕鬆、不做作的穿搭公式，如果你也是追求這種隨性卻不隨便的風格，這個搭配法你一定要試試。

二、牛仔外套＋寬管長褲

近年來，寬褲已經變成時尚的代表單品之一，寬大的褲管比窄管多了一份氣勢，也較能看出個人風格，牛仔外套和各種風格的寬褲都能做搭配，無論是清新、個性、復古都能輕鬆駕馭，如果你是有獨特風格的人，試著將牛仔外套搭配上你的寬褲吧。

三、牛仔外套＋洋裝／長裙

洋裝、長裙總給人一種浪漫的感受，這時候搭配中性的牛仔外套便可以加入率性、個性等風格，也能降低一點少女的氣息，如果你想穿著洋裝、長裙又不想太甜美的話，搭配上牛仔外套就對了。

四、牛仔外套＋短褲／短裙

短褲、短裙一直是個性、辣妹的代表單品之一，露出腿部的線條一直是女性性感的表現，再加上帥氣的牛仔外套更會加深這樣的形象，只要搭配簡單的球鞋就能創造率性的風格，如果你是喜歡街頭、休閒風，這樣的搭配一定適合你。

Dappei 結語：

編輯自己有很多牛仔外套，因為好搭又好穿，尤其在暖冬裡出現的頻率非常高。你也是牛仔控嗎？來看看這篇文章有沒有你喜歡的風格，快來試試吧！用牛仔外套度過換季的尷尬氣候。

文字編輯：Savana

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