fb ig video ETtoday search mobile

Dappei／早春不怕忽冷忽熱　時尚又俐落的4種牛仔外套搭法學起來

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

> >

▲早春就用萬年不敗的牛仔外套度過吧！這 4 個不同風格的搭法你不能不知道！。（圖／dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

牛仔一直是流行的代表單品之一，舒適、時髦又好搭的款式可以說是萬年不敗，其中牛仔外套更是晚冬、早春之際的搭配利器，不薄不厚的牛仔布十分適合季節交替時刻。而牛仔外套雖然看起來大同小異，但搭配上不同的單品就會有不同的風格，現在就一起來看看牛仔外套該如何搭配吧！

一、牛仔外套＋窄管長褲

牛仔外套搭配窄款長褲給人一種自然、率性的視覺感受，無論是搭配靴子還是球鞋都很適合，是看似簡單卻時尚的搭配。許多明星最常套用這種輕鬆、不做作的穿搭公式，如果你也是追求這種隨性卻不隨便的風格，這個搭配法你一定要試試。

▲早春就用萬年不敗的牛仔外套度過吧！這 4 個不同風格的搭法你不能不知道！。（圖／dappei提供）

▲早春就用萬年不敗的牛仔外套度過吧！這 4 個不同風格的搭法你不能不知道！。（圖／dappei提供）

▲早春就用萬年不敗的牛仔外套度過吧！這 4 個不同風格的搭法你不能不知道！。（圖／dappei提供）

▲早春就用萬年不敗的牛仔外套度過吧！這 4 個不同風格的搭法你不能不知道！。（圖／dappei提供）

二、牛仔外套＋寬管長褲

近年來，寬褲已經變成時尚的代表單品之一，寬大的褲管比窄管多了一份氣勢，也較能看出個人風格，牛仔外套和各種風格的寬褲都能做搭配，無論是清新、個性、復古都能輕鬆駕馭，如果你是有獨特風格的人，試著將牛仔外套搭配上你的寬褲吧。

▲早春就用萬年不敗的牛仔外套度過吧！這 4 個不同風格的搭法你不能不知道！。（圖／dappei提供）

▲早春就用萬年不敗的牛仔外套度過吧！這 4 個不同風格的搭法你不能不知道！。（圖／dappei提供）

▲早春就用萬年不敗的牛仔外套度過吧！這 4 個不同風格的搭法你不能不知道！。（圖／dappei提供）

▲早春就用萬年不敗的牛仔外套度過吧！這 4 個不同風格的搭法你不能不知道！。（圖／dappei提供）

三、牛仔外套＋洋裝／長裙

洋裝、長裙總給人一種浪漫的感受，這時候搭配中性的牛仔外套便可以加入率性、個性等風格，也能降低一點少女的氣息，如果你想穿著洋裝、長裙又不想太甜美的話，搭配上牛仔外套就對了。

▲早春就用萬年不敗的牛仔外套度過吧！這 4 個不同風格的搭法你不能不知道！。（圖／dappei提供）

▲早春就用萬年不敗的牛仔外套度過吧！這 4 個不同風格的搭法你不能不知道！。（圖／dappei提供）

▲早春就用萬年不敗的牛仔外套度過吧！這 4 個不同風格的搭法你不能不知道！。（圖／dappei提供）

▲早春就用萬年不敗的牛仔外套度過吧！這 4 個不同風格的搭法你不能不知道！。（圖／dappei提供）

四、牛仔外套＋短褲／短裙

短褲、短裙一直是個性、辣妹的代表單品之一，露出腿部的線條一直是女性性感的表現，再加上帥氣的牛仔外套更會加深這樣的形象，只要搭配簡單的球鞋就能創造率性的風格，如果你是喜歡街頭、休閒風，這樣的搭配一定適合你。

▲早春就用萬年不敗的牛仔外套度過吧！這 4 個不同風格的搭法你不能不知道！。（圖／dappei提供）

▲早春就用萬年不敗的牛仔外套度過吧！這 4 個不同風格的搭法你不能不知道！。（圖／dappei提供）

▲早春就用萬年不敗的牛仔外套度過吧！這 4 個不同風格的搭法你不能不知道！。（圖／dappei提供）

▲早春就用萬年不敗的牛仔外套度過吧！這 4 個不同風格的搭法你不能不知道！。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

編輯自己有很多牛仔外套，因為好搭又好穿，尤其在暖冬裡出現的頻率非常高。你也是牛仔控嗎？來看看這篇文章有沒有你喜歡的風格，快來試試吧！用牛仔外套度過換季的尷尬氣候。

文字編輯：Savana

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 穿搭, 搭配, 穿著, 牛仔, 牛仔外套
fashion.net

熱門文章

Ella跑LV趴想被帥哥抱著高空彈跳　陳庭妮大推高雄臭豆腐

舒淇、Jessica雙女神降臨巴塞爾錶展　周杰倫粉西裝被讚「好瘦」

許瑋甯跑香奈兒趴喊幸福　「鑽石」藏女人心機

盧廣仲穿LV花花衫「內外都富足」　小樂大推送女孩兒這顆心

「本土劇女神」辣秀香肩、美腿！　曾莞婷公開瘦身秘訣

超正學霸星二代跑香奈兒趴　彩妝密技大公開

Apple Watch 4愛馬仕春季版來囉！可愛櫻花粉、氣質亞麻藍

植村秀無極限粉底「期間快閃」，讓你好美、好拍、好好玩

OFF-WHITE辛普森萬元Tee　完全沒Logo挑戰「品牌迷思」

一片片「愛心琉璃」拼出絕美山茶花！超夢幻錶剁手也要買

ET Fashion

推薦閱讀

自拍照越來越少、總是回憶往事　10條初老症狀你中了幾條？

奧斯塔羅12星座一周運勢0325-0331　雙子多做事少說話、金牛別太揮霍

O型人超愛吃醋、冷漠是親近的證明　12點神準分析嚇死人

工作越忙卻越胖？精神科醫生：抗壓性太強是發胖、生病主因 凱特王妃2年前舊衣拿出來再穿　簡單一招讓洋裝瞬間變優雅，完勝貝嫂 失去真愛會改變個性！女生會更挑剔、男生變得隨便 超模CoCo Rocha女兒4歲就有七萬粉絲！拍照超會擺POSE　網讃：想生女兒了 真心的朋友不會在乎你回訊息的速度　5個方法戒掉「手機成癮症」 正港「野獸派猛男」！　瑞士黝黑天菜，帥到連獅子都飛撲討抱 Timberland推超夢幻靴子！　乾燥玫瑰粉配「冰淇淋」融化少女心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面