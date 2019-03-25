Dappei／台南不只有牛肉湯、奇美博物館！最新4個打卡勝地在這

文字。 圖片／Dappei

台灣景點真的是多到去不完，自從 Instagram 盛行之後，總是會有源源不絕的隱藏景點或是美食讓你有理由再去一次台灣的各個城市。這次要帶你去玩的地方是台南，除了牛肉湯、蝦仁飯或是藍曬圖、奇美博物館都已經去不知道第幾次，終於又有新景點啦！快一起看看近期竄紅的打卡勝地，計劃好填滿你的假期吧。

＃台南市美術館

今年年初剛開幕的台南美術館分成兩區，其中以舊警察局改建的是台南市美術館一館，而二館位於孔廟另一側的忠義路上，兩館距離約三分鐘的腳程，附近還有孔廟、林百貨、台南司法博物館等景點，離保安路、國華街等美食區也很近，是台南最精華的地點，光周邊就足以玩上一整天。

▲ 左圖為昔日舊警察局樣貌，右圖為現今台南美術館一館。

二館則是由石昭永建築師及日本坂茂建築設計事務所共同打造，建築本體以鳳凰花為發想概念，五角形結合大型碎形屋頂構成南美館2館的主要外型，也是近期 instagram 上的熱門打卡景點。

在 Instagram 查看這則貼文 舍予舍予（@shuyun__12）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 25 日 下午 8:02 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Wo 鯤（@julian.z.p.j）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 9 日 上午 4:37 張貼

＃頂頭額沙洲

有台版撒哈拉沙漠之稱，位在七股臨海的頂頭額汕沙洲，因為季風與地形而形成的沙丘景觀，沙丘弧形稜線柔和又富有彈性的立體曲線，不用出國就能感受撒哈拉沙漠的魅力。

在 Instagram 查看這則貼文 台灣旅遊美食景點分享（@tw_wheretogo）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 22 日 上午 5:25 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 劉雨芩（@yuchin77）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 23 日 下午 11:05 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 莫莉 Molly（@molly_chiang）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 27 日 上午 5:00 張貼

＃子曰癡麪

子曰癡麪與一般熟悉的小吃店很不同，除了主要販售的餐點為麵食，店裡裝潢以樸實的木質調配上大量的白色系裝潢，帶點文青風格又讓人感覺很舒適。店名子曰的意思與孔夫子毫無關係，而是料理的靈魂人物、也是暱稱「子曰爸」的王國水，發自內心的吶喊：「我好喜歡吃麵，大家來吃麵唷！（笑）」

在 Instagram 查看這則貼文 （@a_____ton）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 23 日 上午 2:13 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 子曰癡麫．麵食專賣．獨家秘方（@noodle_fanatics）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 7 日 上午 8:42 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 子曰癡麫．麵食專賣．獨家秘方（@noodle_fanatics）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 4 日 下午 9:51 張貼

＃Perfe'dough

目前還在試營運階段的 Perfe'dough ，卻已經可以說是目前台南最火紅的甜甜圈店了！店名由 Perfect 跟 Dough 兩個字而來，發音就類似義大利文 Perfetto 完美的意思，甜甜圈是老闆娘自己研發出來的甜麵包，不像一般甜甜圈有中空的洞，且用糖粉取代了糖漿，並在裡頭擠進滿滿用新鮮蛋黃做成的卡士達內餡。

▲ 看著大家拍的美美照片，根本就是藝術品而不是甜甜圈啦！

Dappei 結語：

看完這幾個景點介紹後，是不是也心癢想趕快衝一波台南了呢～不只幫你整理好文藝行程，還有隱藏美食踩點，找個假日或是為自己安排一場假期，準備度過一個難忘的台南輕旅行。

文字編輯：AH

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