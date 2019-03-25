呼叫抹茶控！濃郁千層光看就療癒　網路熱賣抹茶點心快筆記

記者蔡惠如／綜合報導

春天正是吃甜點的日子，新綠剛現，吃抹茶正是好時機，Pinkoi設計商品購物網站推薦5款超高人氣的抹茶商品，網購直接送到家，即使不出門也能嚐到滿滿甜意。

幸福肥手作點心 65%濃抹茶千層蛋糕

抹茶口味的千層煎皮、加上抹茶內餡、撒上抹茶粉，最後再淋上濃郁的抹茶醬，從裡到內全是滿滿抹茶，強調65%的微苦，且設計師堅持每片煎千層必須薄至透光，重量不能超過6公克，才能提供最完美平衡的口感，光看就好療癒，售價1,080元起。

無框自然食計畫 濃抹茶戚風蛋糕

嚴選日本京都矢野製茶抹茶粉，加上法國白巧克力，調和成香濃抹茶醬，並使用法國A.O.P認證Isigny鮮奶油製作的香濃鮮奶油霜，再以燙麵手法，製作出鬆軟而具彈性的綿密抹茶戚風蛋糕，強調無化學香精與人工添加物，售價650元。

蘇格蕾法式甜點 小山園生抹茶塔

使用日本小山圓生抹茶粉、法國進口鮮奶油與白巧克力，製作而成的甘納許塔，香醇濃滑的餡體配上手工捏製的酥脆塔皮，讓苦味和甜味達到完美的平衡，適合不喜歡抹茶苦味的人，售價518元。

初次見面 宇治抹茶手工餅乾

這款餅乾外表乾淨平實，卻在短短1年內在Pinkoi賣出上千顆，設計師表示，特地在配方上提高抹茶的比例，加重茶香並降低甜度，貼心地讓女孩多吃幾口也不怕有負擔，單包售價215元。

同場加映：Le Brewlife 旅行咖啡的京都抹茶禮盒

現代風格設計的沏抹茶組，其實是職人手工製作的抹茶器具，搭配京都頂級手工抹茶完美結合，不但適合本身有飲茶的使用者，也很適合作為伴手禮跟生日禮，售價2,760元。