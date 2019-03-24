5個男生皮夾品牌推薦！LV經典花紋、巴黎世家年輕人最愛

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男生一生中一定要有一個好皮夾，畢竟皮夾代表男生的身份，喜歡什麼樣的款式、顏色，完全取決於自己的個性，而且皮夾買好一點，不但耐操、用久質感也會不一樣，所以買貴一點都是值得的，而下面就要帶各位介紹，5個男生買皮夾，可以選擇的品牌及樣式吧！

1.LV（Louis Vuitton）

LV相信各位都聽過，這個百年老牌，製作皮件非常有一套，尤其是經典的Monogram花紋皮夾，都是男生買皮夾的好選擇，如果不想要太顯眼，可以考慮Multiple水波紋皮夾，低調又不失質感！

▲經典Monogram花紋。（圖／翻攝自Louis Vuitton官網）

▲Multiple水波紋皮夾。（圖／翻攝自Louis Vuitton官網）

2.Gucci

Gucci稱得上是義大利精品的代表，服飾很厲害的Gucci，近年在皮夾上也有許多新意，選擇上也滿多的，像是珊瑚蛇、較低調的小Logo或是經典Courrier系列，都是很好看的！

▲珊瑚蛇皮夾。（圖／翻攝自GUCCI官網）

▲小Logo適合低調的朋友。（圖／翻攝自GUCCI官網）

▲經典Courrier系列，加上貼布超好看。（圖／翻攝自GUCCI官網）

3.BV（BOTTEGA VENETA）

BOTTEGA VENETA最著名的就是編織，皮件的品質也相當好，顏色選項也非常多，可以選擇有鈔票夾層的或是卡夾的。

▲編織皮夾，超經典。（圖／翻攝自BOTTEGA VENETA官網）

4.Goyard

同樣擁有百年歷史的Goyard來自於法國，各位可能沒有聽過，但是Goyard的Y字滿版短夾真的很耐看，材質挺好，而且配色可以自行選擇哦！

▲經典的Y字滿版的Goyard短夾。（圖／翻攝自StockX）

5. Balenciaga（巴黎世家）

來自於法國的品牌Balenciaga，近年因老爹鞋聲名大噪，皮夾的部分非常適合年輕人，使用簡單Logo設計，低調簡約又好看。

▲Balenciaga非常適合年輕人，簡單低調。（圖／翻攝自SSENSE官網）

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