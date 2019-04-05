2019春夏最值得下手的10款精品包　GUCCI Zumi、Dior刺繡後背包真的好燒

最近各家品牌2019春夏最新包款都已經上市囉！每年包包都是各品牌兵家必爭之地，畢竟，包包賣得好品牌才立於不敗之地嘛~ 今年春夏的新包琳瑯滿目，有全新款也有延伸款，總體來說感覺今年春夏包款回歸復古貴氣的手提包包，好多家大牌都推出手提包包，現在就來跟大家介紹今年春夏一定會爆款的必紅包包！大家也可以來看看哪一款適合自己，先列入自己的購物清單中囉！

1 CHLOE Chloe C

一向被視為IT Bag製造機的Chloé，春夏全新力作Chloé C系列，以搶眼的「Ｃ」字經典金屬配件鑲嵌於外部雙層翻蓋正中央為特色，其結構挺立，能以各種方式持用，例如手持、短肩背、長肩背或斜背，在陽剛與柔美間取得完美平衡。





Chloé C共備有多種款式可供選擇，包括鍊帶手拿包、腰包或肩背手提兩用包，而「第一名媛」孫芸芸則用經典款黑色Mini Chloé C巧搭白色男版西裝外套，打造時髦上班裝束；精緻小巧的包型，讓纖細的孫芸芸即使穿上闊肩外套也不顯鬆垮累贅，加上一雙吸睛美腿，完美展現其姣好的身形比例！

品味備受肯定的Melody，以黑色西裝外套與牛仔褲的帥氣裝扮，將貴氣優雅的豔綠色鱷魚皮壓紋Mini Chloé C搭配得俐落有型；而近來深受時尚圈歡迎的Ella，精心選穿大地色素面針織衫，讓漸層夕陽色調的鱷魚皮壓紋Mini Chloé C成為視覺焦點，並別具巧思地以一雙亮黃色高跟鞋相互輝映，最後再選戴一對鮮紅色嘴唇造型耳環畫龍點睛，嬌俏模樣堪稱人妻約會造型範本。時尚部落客Amiee Song 以墨綠壓紋Mini Chloé C打造都會洗鍊的時髦裝束。

2 LOEWE Hammock

LOEWE Hammock包款擁有多元且簡潔搶眼的外型，具備多樣功能的設計，自2016春夏推出便受到極大關注並在市場廣受好評。 挾著此股全球熱賣風潮，Hammock 於2018春夏推出全新中型尺寸，優雅線條完美反映著其原意"吊床"之意，展現悠閒恣意的風格；同時，此包款最令人讚嘆且愛不釋手的特色即為多樣的背戴方式，可打造手提、肩背以及斜背等截然不同的設計外型，也能自由自在地搭配各種裝扮，既摩登且實用，一天中的各類場合皆能透過一只Hammock展現不同風格的各式面貌。

展開和收起來的樣子很不一樣，可以依場合、心情選擇喜喜歡的包型

亞洲天后蔡依林噌經背著中型的牛仔布拼接皮革Hammock於機場街拍，展現隨興自然的風采，最近則是看到氣質女星張鈞甯、曾之喬、中國女星古力娜扎于私服照中曬出Hammock最新推出的迷你款，不論是嬌嫩的粉紅還是亞麻拼接皮革的材質，就像一個小福袋一樣可愛極了！

3 GUCCI Zumi

Gucci 2019春夏主推的Zumi系列包款，以洛杉磯女演員暨音樂人Zumi Rosow為靈感而命名，包型看似古典，並結合品牌經典馬銜鍊與互扣式雙G兩大元素，設計細節復刻自Gucci歷史藏品，但有趣的細節在兩旁扣環搭扣，又像古董包款式，結合Logo設計又使包款看起來搖滾個性，兩種反差感讓這款包在搭配起來，不論穿淑女洋裝還是叛逆皮夾克，都能展現獨特風格。

全系列包含中型、小型手提包及鏈帶肩背包款式，手提包配有可調整式皮革肩背袋，鍊帶肩背包則附有可拆式金屬鍊帶及可調節皮革提把，豐富而多元的尺寸變化不論白天或夜晚都很適合。

品牌大使倪妮分別以白色和綠色Zumi 展現高雅淑女VS都會酷女的多變形象。

金雪炫則以Zumi最小的尺寸，宛如手拿包一般參加晚宴，其實這款小包也有如時下流行的WOC，輕便也容易攜帶，很推薦入手喔！

4 Burberry TB Bag

這款TB bag 是品牌設計師Riccardo Tisci 在 Burberry 推出的2019年春夏時裝系列首秀裡亮相的重點包款，是他為 Burberry 設計的首批包款之一。以 Burberry 創辦人 Thomas Burberry 的姓名字母縮寫 TB 為此包款的名稱。

TB Bag 在 Riccardo 的首個系列裡有著重要地位，以品牌創辦人精神回歸的方式，彰顯出 Burberry 的悠久傳統。包扣有多種顏色可供選擇，包括淺金色、銀色、綠松石色和人造玳瑁。

配色方面則是從黑色、深棕色和深紅色，到柔和的粉紅色、蜜金色和開心果綠色。雙色款式則有黑色搭配白色 Burberry London England 標誌、黑色搭配小鹿印花，以及大不列顛紅搭配嵌花 Monogram 圖案，看著看著是否覺得現在的Burberry很不一樣了呢？ TB字母組成的新Logo簡單直接、強而有力，並且帶著街頭隨性的風格，不知大家喜歡嗎？

Gigi Hadid 配戴一款駝色的TB Bag，展現帥性自信的街頭態度。

Jessica Chastain潔西卡崔斯坦以及Irina Shayk、Mia Goth皆是Burberry支持者，配戴黑色和駝色款TB Bag趴趴走。

5 FENDI Peekaboo

相信Peekaboo喜歡FENDI的女孩們一定不陌生，這款已經紅了10年的It Bag今年春夏包外多了好幾款口袋，每個口袋還幫你規劃出不同使用功能，可以分門別類把東西放好，把Peekaboo變身工作箱，又潮又實用

除了包款本身有口袋設計外，還有各式各樣的小包、腰帶、腰包等可以讓你自行搭配Peekaboo配戴，同時能讓包包展現只屬於你的個性，是不是很貼心呢！

網路上KOL們早已把Peekaboo炒了一遍

今年的Peekaboo是否很時髦呢？

6 Bottega Veneta MAXI CABAT

最新創意總監Daniel Lee上任後，最令人期待的就是，看他能夠為BV設計出甚麼包！ 而這款MAXI CABAT則是他設計的兩款包其中之一。也是以BV傳統標誌性的編織為原點，創作出非常具有時代感未來感的時髦包款，看似簡單的包款結構，需要極為精湛的工藝才能完成。

雙面皮條（亦稱為 “fettucce”），以4公分寬的皮條全手工的方式編織，讓提包無論內側或外側，都一樣精緻美麗。製作這款提包需要二十條小羊皮皮條以及大約兩個工作天的時間才能完成。

經典且中性風格的Maxi Cabat提包，不管是手提還是對摺起來手拿都時髦到不行，又可以裝入很多東西，時尚與實用兼具！

同場加映 THE POUCH手拿包

創意總監Daniel Lee為品牌所設計的另一款包包The Pouch。這款大型的手拿包以結構式框架包裹著柔軟壓褶的皮革，營造出豐盈且圓弧的形狀，看起來柔軟無骨，但其實抓皺有型不會扁塌，如果晚上出席活動則可以考慮這款手拿包！

街拍潮人都像抱著一個小抱枕一樣攜帶The Pouch，鮮艷飽和的色彩也為全身黑衣帶來亮點！

7 Balenciaga Ville Top Handle

Ville Top Handle 重新詮釋法式經典手袋，以現代摩登重新演繹 "舊時優雅"，同時賦予女性一種態度，不會過時，而且它是一個真切存在於今日的造型手袋。 這款全新經典的手提包採用粒面小牛皮製成，正面帶有大號印花手繪Balenciaga標誌，共有三種尺寸（尺碼M，S和XS）和多種顏色。

Ville已經擴展成為一個家族系列。 Ville Day和Ville Camera手袋，具有更容易搭配的外觀，並採用相同的皮革和大號印花手繪Balenciaga標誌，共計兩種尺寸，分別是S和XS。簡潔的包型更好搭配日常穿著。

XS款的Ville Top Handle在古典的包型上賦予超迷你Size反而有一種玩具的可愛感！拎著它上街超吸睛的！

8 DIOR MY ABCDior

一直都是DIOR品牌最暢銷的包包Lady Dior ，今年春夏推出客製掛飾背帶提包的個人化服務，顧客可於配有特殊背帶設計的My ABCDior 提包上使用字母或幸運符號掛飾打造專屬個性，此概念延續先前My Lady Dior幸運徽章背帶提包，但擁有更高的自由度創造獨一無二專屬包款。這些掛飾也可結合Mitzah絲巾成為手環巾或頸巾，或是使用皮革環圈打造個性化手環。很適合喜歡經典款又想跟別人有點不一樣的女孩！

日前韓星秀智前往巴黎參加Dior 2019秋冬時裝大秀，就在機場被目擊背有SUZY字樣的My ABCDior 提包！

同場加映 DIOR .Oblique

這款Dior 帆布 logo刺繡後背包，在春夏秀上受到超多人訊問的，而且款式不分男女都可以揹，超令人心動的！也預計會是今夏會賣到斷貨的爆款喔！

秀上這款包是被模特兒提著走的，提著也很好看呢！

9 Louis Vuitton Capucines

線條簡約、魅力無國界的經典包款Capucines今年又捲土重來。看似略顯嚴肅的外型但非常硬挺，質感極佳，由於它是以路易威登工匠上百道工序的巧手製作才能造就出結構完整俐落的包款。

流線的幾何外型與柔軟的皮革表面蘊藏許多看似衝突的設計理念，卻融合了傳統與現代、經典與饒富趣味的設計感，最經典的要算它金屬部分的鑲嵌製作，鑄造LV縮寫金色金屬標誌，再直接嵌入皮革的做法做法十分繁複也是這款包內斂卻奢華的原因。

本季推出的Capucines包，在皮革表面有了多點創新驚喜的設計，例如畫龍點睛的串珠、紋繡、裝飾花卉和皮製花瓣等。

以冰與火之歌珊莎一角火紅的年輕女星SOPHIE TURNER就以運動夾克豹紋褲配Capucines毫不違和。

10 CHANEL 直式 Boy

熟悉小香Boy包的女孩們，今年有了全新的直式款！除了更小巧輕便、看起來更年輕以外，顏色上今年春夏有推出了許多如冰淇淋般粉嫩色系，完全觸動大夥的少女心。

時裝周上桂綸鎂、張鈞甯還有韓國時尚部落客Irene Kim皆背上直式的BOY包！看起來年輕又有活力！

同場加映 鍊帶雙包

香奈兒今年全新包款，鏈帶雙包，在去年底春夏時裝秀上就不斷出現，預告將是本季主要的熱門包款，其實包包本身跟以往Chanel經典菱格紋小羊皮包沒甚麼不同，但有趣的是掀蓋上採用金屬雙C扣環固定，以雙側斜背方式置於腰臀上，以一種嶄新的包款穿戴方式呈現。

共有三種不同尺寸，色彩上以香奈兒的經典的黑、白、及丹寧材質等。兼具前衛與休閒時尚，與經典的斜紋軟呢外套和牛仔長褲搭配，或與套裝，甚至是晚禮服，都能展現完美合宜的造型。

本季的包包選色上同樣迷人，如鮮豔的螢光桃紅色掀蓋包款，以菱格紋壓印毛巾布為材質，銜接如同背包的背帶一樣趣味地套上。

※文字：Anny Ting | 編輯：Anny Ting | 來源：Chanel, Chloe, Gucci, BV, Louis Vuitton, Balenciaga, Loewe, Burberry, Fendi, Dior |

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