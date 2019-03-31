fb ig video ETtoday search mobile

厚底鞋持續夯！3月新球鞋推薦：adidas全新Sleek是美腿神器、PRJ 2.0限量30雙

> >

三月是春天的季節，各大球鞋品牌紛紛趁勢推出2019春夏最新鞋款以及應景的全新配色，包括adidas Originals全新Sleek鞋款、Converse x The Soloist ERX最新聯名鞋款、New Balance PRJ 2.0限量鞋款、Nike Air Max 720鞋款新配色、Reebok全新Aztrek鞋款及女孩限定版Aztrek Double。以下，V編為你列出各大運動品牌3月的球鞋新品，一次幫你整理好。

adidas Originals全新Sleek鞋款

2019春夏系列推出女性專屬全新Sleek鞋款，以女生百變的自我風格為設計概念，並加入流行元素，打造充滿時尚感與態度宣言的系列單品。Sleek鞋款外型選擇低調簡約的線條輪廓，以具備修飾效果的尖頭設計點綴，延長女孩在意的雙腿曲線。

配色方面除了糖果色，更有黑白雙色滿足低調風格的需求。微厚底的設計，更悄悄增加腿部的視覺比例，另外還有加厚底的Sleek Hyper，不但尖楦頭可以延伸腳背，厚底更可以讓腳偷偷加長，絕對是女孩必備的美腿神器！

adidas Originals Sleek鞋款定價 NT$3,290、Sleek Hyper鞋款定價 NT$4,290。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Converse x The Soloist ERX聯名鞋款

深受運動員、搖滾明星和滑板傳奇人士喜愛的Converse ERX260鞋款，此次攜手Takahiromiyashita The Soloist推出最新聯名系列Converse x The Soloist ERX。設計師宮下貴裕以美式軍靴為零感，鞋款採用高質感全黑皮革與反毛皮混搭鞋面，可拆卸的鞋舌上佈有大小交替的不對稱鞋孔，配以頗具挑戰性的金屬拉鍊設計，創造出籃球文化與機能細節的巧妙融合，而鞋底透明橡膠的設計則透出品牌標語「Hello! I am The Soloist. Hello! Hello! Hello!」，叛逆的設計融合了搖滾、籃球和軍事元素，盡顯美式風格。

Converse x TheSoloist ERX鞋款定價NT$4,880。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

New Balance PRJ 2.0限量鞋款

PRJ 2.0是由New Balance全球設計中心的23歲Design Foundry實習設計師Adara Dillabaugh所創造的作品。創作靈感取自阿波羅8號登陸月球50週年、太空黑洞與科幻電影，明亮大膽的色彩與濃厚未來主義衝撞復古科幻的設計，不著痕跡的將流行時尚與運動性能合而為一。

鞋款中底搭載NB鞋款有史以來最強緩震科技Fresh Foam，柔軟材質兼具支撐性，寬大厚實的老爹鞋輪廓則能修飾腿型。輕量化簡潔設計的Ground Contact EVA大底，搭配側邊看似低調的New Balance logo漆皮貼條。趣味的半透明鞋身，高調地展現細膩的異材質拼接工法，網布、絨布及皮革等材質，與90年代復古大膽的鮮明配色交錯運用，如同宣告要撇下過去、重新詮釋自我，展現鞋款張狂不羈的風格。

New Balance PRJ 2.0鞋款定價NT$5,450，全台限量30雙。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Nike Air Max Throwback Future Pack系列

Nike Air Max 720厚到超乎想像的氣墊鞋底，一推出便已成為超夯話題的鞋款，此次Nike Air Max 720推出全新配色，炫彩的設計令Nike Air Max Throwback Future Pack氣墊的視覺感更加突出。該系列內還包含Nike Air Max 270、Nike Air Vapormax 2019等多個鞋款，另外還包括一款僅在大中華區發售，以霧面處理的 Air Max 720。

Nike色彩設計副總裁Courtney Dailey表示：「Air Max系列鞋款以越來越引人矚目的配色綻放耀眼光芒，我們透過色彩彰顯鞋款的科技元素，同時中和基本的灰、黑色調，打造平衡美學。」

Nike Air Max Throwback Future Pack系列將於3月21日起透過Nike.com及指定店點發售。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Emotionally Unavailable x Nike Air Force 1聯名鞋款

由陳冠希和KB Lee於2014年聯手創立的品牌Emotionally Unavailable，今年春夏與Nike合作推出Air Force 1 x Emotionally Unavailable聯名鞋款。這雙鞋的輪廓和材質的設計與運用，表達出了設計師與Nike的深厚淵源，KB Lee說：「我是在韓國長大的，帆布材質的Air Force 1在韓國是一款通用鞋－嘻哈前輩穿過它，滑板運動員也穿過它，總之它覆蓋於各種次文化，它看起來也很酷，因為穿起來效果非常好。」

該鞋款的設計意圖使其備受注目，而隨著穿著時間的延長，美麗的光澤也將讓這雙鞋越來越惹人喜愛。配有拉鍊的鞋舌使它穿脫方便，同時也形成了Emotionally Unavailable品牌鮮明獨特的心形標誌。

Nike Air Force 1 x Emotionally Unavailable鞋款將於3月14日白色情人節透過指定店點發售。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Reebok全新Aztrek鞋款和Aztrek Double鞋款

自90年代開始風靡街頭的Reebok，各式經典鞋款至今仍是潮人們鞋櫃必備的穿搭單品，其中的Aztrek復古跑鞋更堪稱經典之最。Aztrek OG系列以厚實鞋型與寬大而流線的輪廓成名，今年春夏特邀饒舌界新生代天后Cardi B與天王Future，聯手穿上Aztrek演繹復古時尚，展現真正的老爹魂與90年代運動休閒風的獨有魅力。

本次Reebok共推出1款藍鞋與5款白鞋，白鞋分別搭配藍、綠、紫、橘、灰等線條，打造時尚簡約、復古運動，甚至潮流撞色的街頭穿搭。

Aztrek鞋款定價NT$2,650。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

此外，Reebok本次也突破自身規格，推出女孩限定版Aztrek Double鞋款，保留Aztrek OG系列的老爹鞋外型並搭配增高厚底，一口氣推出粉白色、藕粉色兩款春日仙色，簡約又溫暖的配色讓穿搭透出仙氣十足的潮流感，帥氣甜美集於一身。

Aztrek Double鞋款定價NT$2,850。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

adidas Originals Prophere新配色

2017年年底adidas Originals推出的鞋款Prophere，以嶄新的流線外型及復古霸氣的大底造成潮流話題，搶眼的三條線鞋帶系統，並搭載雪花編織的鞋面，Angelababy穿著白色搭配淺紫的全新配色Prophere，配上透膚款的短襪展現時尚感，也呼應穿著的薄紗連身裙。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Sandy Hsu, Chen-Chen Wang | 來源：各品牌 |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

FILA 全白老爹鞋 Disruptor2 打敗國際精品登上全球當季熱門單品第二名，全新配色焦糖底釋出。

今年最火的”老爹鞋”該怎麼穿 ? 4種穿法簡單又顯腿長!

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

老爹鞋, 球鞋, 新品, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

亮･珠寶／梵克雅寶花朵珠寶藏愛心　好迷人

雅詩蘭黛用「4步驟」打造讓人想啾一下的雙唇

崔始源台北挺Ferragamo　秀流利中文撩妹：我很想妳們

別只有小白鞋！Converse推珊瑚橘、檸檬黃色　搭白襪超好看

大小S挺PRADA　自爆：我們是世界上最假的媳婦

法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

超美方形錶裡有「3D立體蜜蜂」！小資女也能無痛入手

搶先開箱「未來感撞色防水靴」！　入手超潮腰包方式公開

修圖前後0差異！張鈞甯自豪臉小保養快，肌膚狀態好比嬰兒

風．LUXURY／星辰錶打造「史上最準石英錶」　全靠秘密武器

ET Fashion

推薦閱讀

Netflix《愛x死x機器人》討論度持續攀升！看完第一集就停不下來

12星座男在感情中喜歡被怎麼虐？牡羊追不到越喜歡、天蠍愛了難放手

當愛情結束時比「分手吧！」更痛心的是這三個字

5點指出你已經習慣在感情中委屈自己　小心寵出皇上和公主！ 刷好機票飛出去！女人30歲必去的6景點　越南峴港、絕美愛妮島 陳冠希：假人才會賣假貨！仿冒商最常使用的「3種話術」別再被騙了 比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話 韓妞最瘋的5款「白老爹鞋」　內增高又耐看，和男友一起穿剛剛好 自己剪瀏海總是手殘？髮型師親授7個小TIPS再也不失敗 自拍照越來越少、總是回憶往事　10條初老症狀你中了幾條？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面