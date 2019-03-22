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LV高雄漢神店竟有超好拍的網美牆　78萬元後背包全亞洲唯一

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記者林明瑋 / 高雄報導

LOUIS VUITTON（路易威登）在高雄漢神百貨新店開幕，兩層樓的店面寬廣，色調明亮溫暖，逛起來相當舒適。為了慶祝，當然要祭出獨家商品，男士系列的貂毛背包全亞洲僅一只，身價78萬5千元，買得盡興還不夠，以鮮豔皮革吊牌裝飾拼出LV字樣，被暱稱為網美牆，拍照打卡才更完美。

▲LV高雄漢神店。（圖／品牌提供）

▲LV高雄漢神店。（圖／品牌提供）

▲LV在高雄漢神百貨新店開幕，以行李吊牌拼出的牆面相當吸睛。（圖／品牌提供，以下同）

女裝、男裝分別在二、三樓，各有完整空間與獨立出入口，包括皮件、配件、香水、禮品、旅行用品、腕錶、鞋履、服飾品項齊全，並有包款客製化的手繪及印壓字母服務。

▲LV高雄漢神店。（圖／品牌提供）

▲店內明亮寬敞，散發溫暖氣息。

裝潢充滿金、白、黃銅等色調，並裝飾著多件藝術作品，包括台灣陶藝家林新春的花瓶，讓空間既摩登又溫潤，目前店內搶先其他店面，獨家上市了春夏系列，顏色活潑繽紛，以經典Monogram放大、縮小為元素，包括托特包、皮夾、腰包等等，還有可愛的透明小背包，都是大熱門。

▲LV高雄漢神店。（圖／品牌提供）

▲LV高雄漢神店。（圖／品牌提供）

▲LV高雄漢神店。（圖／品牌提供）

▲鮮豔的短夾很可愛17,300元、托特包79,000元、腰包66,500元。

男裝系列中的貂毛背包、兩款鱷魚皮小包，都是漢神店的獨家商品，貂毛背包全球限量，亞洲只有漢神店上這一只，足見獨特性。藍色或黃色鱷魚皮的小包，則有能當手拿包的設計及拉鍊小包，搭配白色啞光效果的樹脂鍊帶，搶眼又有潮味。

▲LV高雄漢神店。（圖／品牌提供）

▲LV高雄漢神店。（圖／品牌提供）

▲LV高雄漢神店。（圖／品牌提供）

▲高雄漢神店獨賣的貂毛後背包785,000元、鱷魚皮手拿包368,000元、拉鍊小包94,000元。

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, 高雄, 漢神百貨
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