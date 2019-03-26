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Dunkin' Donuts聯名「甜甜圈跑鞋」　三色鞋帶＋草莓糖霜徽章，穿上好可口

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編輯／Duke

美國知名甜甜圈店Dunkin' Donuts，日前為了即將開跑的波士頓馬拉松賽，與Saucony合作推出聯名跑鞋，並且將甜甜圈設定為此次聯名的主題，究竟雙方的合作，會帶來什麼樣的跑鞋，下面就帶各位介紹。

對於波士頓市民來說，一年一度的馬拉松賽，是一項神聖的活動，也是全世界馬拉松的重點賽事，而Saucony是一家位於波士頓的製鞋商，選在這個時間點推出聯名，可說是佔盡天時地利人和，也是品牌與活動完美結合的典範。

▲saucony x dunkin。（圖／翻攝自Saucony官網）

▲以甜甜圈為主題的跑鞋。（圖／翻攝自Saucony官網）

這雙鞋使用的是Saucony的Kinvara 10，顏色採用Dunkin' Donuts的標誌性顏色粉紅色以及橙色，鞋帶上則有草莓糖霜甜甜圈的徽章，並且在鞋墊印上Dunkin愛Boston，象徵兩者的結合，其中，鞋盒裡附有3種顏色的鞋帶，分別是白色、橙色、粉紅色，給使用者自行搭配。

▲saucony x dunkin。（圖／翻攝自Saucony官網）▲saucony x dunkin。（圖／翻攝自Saucony官網）▲saucony x dunkin。（圖／翻攝自Saucony官網）▲saucony x dunkin。（圖／翻攝自Saucony官網）

▲相當繽紛的跑鞋。（圖／翻攝自Saucony官網）

目前該鞋款已經開賣，喜歡的朋友可以上Saucony美國官網或是Marathon Sports Stores購買，並提供男尺、女尺以及童鞋，售價為成人美金120元（約台幣3,600元）、兒童美金65元（約台幣1,950元）。

▲saucony x dunkin。（圖／翻攝自Saucony官網）

▲童鞋也使用相同設計。（圖／翻攝自Saucony官網）

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關鍵字：

波士頓馬拉松, Saucony, Dunkin'Donuts, Kinvara10, 甜甜圈
fashion.net

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