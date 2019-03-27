Nike SB X Jordan 1年度重點鞋款！抹布擦拭後會變色　根本一雙抵2雙

編輯／Duke

Nike SB X Jordan 1即將推出的消息，在這幾天開始傳入社群中，引發不少注目，根據IG爆料大神@hanzuying的消息，這個系列將有2種配色，分別為Nike SB X Jordan 1「Lakers」與Nike SB X Jordan 1「Light Bone」，並且用抹布擦拭後可以變色！

▲Lakers配色，左邊為退色後，右邊為原本的顏色。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

▲Light Bone配色，退色後勾勾明顯從黑色變為紅色。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

其中的亮點是「Lakers」的配色，這雙鞋原本的顏色為紫色與金色，將會隨使用程度，漸漸退色成為經典的「Chicago」紅白配色，或是可以用布，慢慢的擦拭，也可以達到此效果，而「Light Bone」的配色，則為灰白色，也會隨使用程度，漸漸退色為米白色以及紅色，是一個相當特別的系列。

▲穿搭起來也很自然好看，黃色部份經擦拭會變為黑色。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

▲相較於Lakers，Light Bone的配色顯得比較低調。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

據悉此次的「Lakers」配色將會發售92,000雙，「Light Bone」配色則是114,000雙，將於5／25登陸各大Jordan指定專賣店以及SNKRS販售，而售價為美金175元（約台幣5,250元）。不知道各位朋友如果入手了，會不會真的拿布擦拭，真的讓人非常好奇！

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