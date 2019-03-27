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BAPE洛杉磯限定大走紫金風！招牌猿人頭戴上墨鏡耍帥

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編輯／Duke

來自於日本的潮牌BAPE（A BATHING APE® ），日前位於LA（洛杉磯）的店點，開業至今滿一周年，依照慣例BAPE推出一周年系列服飾，並且採用LA的標誌性顏色「紫色與金色」打造系列服飾，其中，還將BAPE改為LAPE運用在服飾上，完美結合品牌與地點。

▲BAPE LA。（圖／翻攝自US.BAPE）

▲BAPE LA一周年限定。（圖／翻攝自US.BAPE）

此次系列服飾，為了因應LA當地風情，特別將招牌的猿人頭戴上墨鏡，顯得格外帥氣。單品的部份，推出了外套、短褲、球衣、T-Shirt、帽款以及配件，品項非常齊全，而且還有一款與NANA-NANA合作推出的PVC材質包包，非常適合女生。

▲BAPE LA。（圖／翻攝自US.BAPE）▲BAPE LA。（圖／翻攝自US.BAPE）

▲紫金配色鯊魚外套。（圖／翻攝自US.BAPE）

▲BAPE LA。（圖／翻攝自US.BAPE）

▲球衣為最大亮點。（圖／翻攝自US.BAPE）

▲BAPE LA。（圖／翻攝自US.BAPE）

▲左邊為棉褲，右邊為球褲。（圖／翻攝自US.BAPE）

▲BAPE LA。（圖／翻攝自US.BAPE）▲BAPE LA。（圖／翻攝自US.BAPE）▲BAPE LA。（圖／翻攝自US.BAPE）

▲具有濃厚的LA風情。（圖／翻攝自US.BAPE）

▲BAPE LA。（圖／翻攝自US.BAPE）

▲左邊為PVC包包，右邊為吊飾。（圖／翻攝自US.BAPE）

▲BAPE LA。（圖／翻攝自US.BAPE）

▲頭帶也是一個穿搭好物。（圖／翻攝自US.BAPE）

目前BAPE LA的一周年系列服飾已經開賣，喜歡的朋友可以至BAPE LA店或是BAPE美國官網購買，不過，因為這次是LA店點限定，所以要買要快，不然搶不到哦！

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關鍵字：

BAPE, LA, 紫金, ABATHINGAPE, 限定, 猿人頭
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