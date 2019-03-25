說・流行／LOEWE小飛象包開箱！秘密夾層小物超好放

▲LOEWE小飛象後背包開箱囉！（影／記者林明瑋製）

記者林明瑋 / 台北報導

西班牙品牌LOEWE微微的酷、常帶有藝術性，無論服裝配件都很有風格，近日迪士尼真人版《小飛象》（Dumbo）電影要上映，LOEWE推出了一系列小飛象包包、服裝，令人驚豔。其實LOEWE對「可愛」這件事頗為拿手，大象包、兔兔包就是最好的例子，但又不是全然賣萌，還是很有態度與個性，小飛象登場，怎麼能錯過？

▲LOEWE小飛象系列包款，圖案以拼皮與刺繡製作呈現，相當細膩。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE IG）

《小飛象》是1941年上映的動畫電影，大耳朵的Dumbo深植人心，迪士尼持續推出相關商品，樂園裡也有小飛象旋轉世界的設施，讓大人小孩都玩得開心。2019年3月真人版電影上映，小飛象再度成為當紅要角，許多品牌也以不同的角度詮釋小飛象，真人版電影原本就是比較屬於大人視野，長大了看小飛象，是不一樣的心境。

▲迪士尼真人版電影《小飛象》。（圖／迪士尼提供）

回到LOEWE的小飛象系列，包包當然是首先被注意的焦點，此次有兩款設計，分別為Goya後背包及T Pouch小包，染上代表著小飛象的石藍色，既然是LOEWE出手，皮革工藝絕不馬虎，複雜的拼皮技術、刺繡工藝同時用於呈現小飛象圖案，豐富了層次。

▲LOEWE小飛象後背包，111,000元。（圖／記者林明瑋攝）

Goya後背包開箱

實際拿起Goya後背包，尺寸不小，容量自然也大，男生適合後背，女生可以側背，因為提把放長，可以輕鬆上肩。大包需要的是分隔清楚，否則想找個東西得撈半天，太考驗耐性，Goya側面有小拉鍊夾層，適合放置票卡隨手拿，相當貼心。

▲LOEWE小飛象後背包有許多夾層。（圖／編輯鄒芳婷攝）

袋蓋下方的暗扣設計，除了改變包型也增加容量，平常不需要搬那麼多東西出門，扣子乖乖扣上就好。內部空間大，有夾層可放入電腦或資料夾，手機、小物也有口袋，上方的拉鍊袋則讓錢包或貴重物有地方收納，一切安排得很巧妙。

▲LOEWE小飛象T Pouch包41,000元、服裝可愛又有個性。（圖／品牌提供）

T Pouch是LOEWE的熱賣款，小包卻十分好用易搭配，小飛象圖案讓整體更可愛迷人，石藍色又帶著一點點帥，維持LOEWE的風格。男女裝亦有小飛象加入，除了胸前一隻Dumbo張著大耳朵的圖案，也有整件印花的款式，日常造型如果是形象照中的成套搭配，好像有點害羞，那就分開來穿，還能當情侶裝，一起去看《小飛象》多有意思。

▲COACH也有多款可愛的小飛象包包。（圖／品牌提供）

除了LOEWE，與迪士尼常有合作的COACH，今年春夏也推出小飛象手袋，有托特包、相機包等等，走的是比較女孩的可愛路線，以亮片縫製，或是讓小飛象戴上馬戲團表演時的帽飾，牠還倒過來看世界，相當有趣。

最初因為耳朵太大被嘲笑的小飛象，卻因為耳朵夠大而能飛翔，成了耀眼星星，喜歡哪一隻小飛象呢？就用牠，帶來滿滿的正能量吧！